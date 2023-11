Bećirović Vučiću: Nećeš ti određivati s kim ćemo se sastajati

SARAJEVO – Denis Bećirović, član Predsjedništva BiH danas je poručio iz Ciriha da su izjave Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije "besmislene".

"Njega treba informisati da je tri sporazuma iz Berlinskog procesa od 15. novembra 2022. godine potpisao Zoran Tegeltija, koji je bio predsjedavajući Vijeća ministara BiH iz SNSD-a, a Milorad Dodik je tada bio u Predsjedništvu BiH. Oni su izglasali i potpisali taj sporazum o slobodi kretanja", rekao je Bećirović za portal "Avaza".

Naglasio je da se s Kurtijem razgovaralo o slobodi kretanja s ličnim kartama i da to niko ne blokira, što je, kako je rekao, u skladu s potrebama evropskih integracija u regionu.

"To je Dodikova politika potpisala, ali to su ljudi koji ne poštuju ni riječ, ni potpis ni ništa. Prema tome, neka kroz tu svoju propagandu, a mi znamo kakva je, ne plasiraju laži. Mi ćemo nastaviti sarađivati, a to s kim ćemo se sastajati nije niti će određivati Vučić. Ja sam legalista, poštujem Ustav, zakone i procedure. Znamo mi vrlo dobro koga jesmo priznali, a koga nismo", istakao je Bećirović za "Avaz".

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga čudi sastanak predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića i člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića sa premijerom samoproglašenog Kosova Albinom Kurtijem u Parizu te da to ukazuje na dvostruke aršine kada je riječ o poštovanju teritorijalnog integriteta.

Rekao je i kako je to "dobro za Srbiju da zna sa kim ima posla".

