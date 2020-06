Bećirović pozvao Incka da proglasi zakon o zabrani negiranja genocida

SARAJEVO - Denis Bećirović (SDP BiH), delegat iz bošnjačkog naroda, danas je u Domu naroda BiH podsjetio delegate da je prije šest mjeseci od Vijeća ministara BiH tražio da odgovori šta je do sada urađeno na realizaciji zakona o zabrani negiranja genocida i holokausta u BiH.

"S obzirom na to da šest mjeseci nisam dobio nikakav odgovor ovdje iz ove sale, javno pozivam Valentina Incka, visokog predstavnika BiH, da do 11. jula proglasi zakon o zabrani negiranja genocida i holokausta. Mislim da je to civilizacijska obaveza i EU i međunarodne zajednice. Ako je međunarodna zajednica, na neki način, izdala Srebrenicu, nema nikakvog razloga da 25 godina kasnije međunarodna zajednica kapitulira pred negatorima genocida i holokausta. Zbog toga tražim da se danas u dnevni red uvrsti ova tačka", rekao je Bećirović.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći, koji je predložilo Vijeće ministara u drugom čitanju, dobio je danas jednoglasnu podršku delegata u Domu unaroda BiH.

Izmjene i dopune predloženog zakona, koji su delegati razmatrali u drugom čitanju, odnose se na usklađivanje sistema državne pomoći s obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima koje je potpisala i ratifikovala BiH, a posebno obavezama koje slijede iz procesa evropskih integracija, odnosno stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Tokom primjene zakona ustanovljeno je da su neke njegove važne odredbe samo djelimično usklađene s osnovnim odrednicama pravnog nasljeđa EU, zbog čega se pristupilo donošenju njegovih izmjena i dopuna.