Bećirović rekao da Dodik mora biti zaustavljen, on mu poručio da priča priče za malu djecu

ZAGREB – Denis Bećirović, bošnjački član Predsjedništva BiH, nakon sastanka sa Zoranom Milanovićem, predsjednikom Hrvatske rekao je da je došao u Zagreb da relaksira "međudržavne veze" i da je vrijeme da se grade mostovi prijateljstva.

"Građani obje države dobro sarađuju i mislim da se državnici moraju truditi da tako sarađuju. Ja sam čovjek koji nema jednu priču u Zagrebu, drugu u Sarajevu, treću u Briselu", rekao je Bećirović.

On je nakon sastanka rekao i da su on i Milanović razgovarali o Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, naglasivši da on (Dodik) mora biti zaustavljen u svom antidržavnom djelovanju te da je prijetnja sigurnosti.

Komentarišući Bećirovićevu posjetu sam Dodik je rekao da Bećirović jednako laže bilo da je u Briselu, SAD, Sarajevu ili Zagrebu te da se može reći da je u lažima bar dosljedan.

"Priče o bezbjednosnim prijetnjama su priče za malu djecu koje on, nažalost, priča na važnim mjestima, iako je u pitanju njegov lični stav, baziran ni na čemu. Prije nekoliko dana komadant Altee je izajvio da u BiH nema bezbjednosnih izazova, ali Bećirović očigledno priziva nekakve drugačije izvještaje. Zanimljivo je da me bezbjednosnom prijetnjom naziva čovjek koji ne može da sakrije svoje šovinističke ispade isključujući ambasadora Srbina sa sastanaka u Zagrebu", rekao je Dodik, a prenosi Srna.

Za razliku od Bećirović, Milanović je rekao da Dodik "nema novac" i da nije sigurnosna prijetnja.

"Pitali ste za Dodika. Ko da bude sagovornik, ako ne neko ko je legitimno izabran. Da Bećirovića ne poznam i formalno bi ga tretirao kao nekoga ko ga je izabrao. Da bi neko prijetnja potrebno je da ima novac. Neki dan sa njim dogovor je bio jedan, a onda je ispalo drugo, ali to nije bila prijetnja, to je bila neodgovornost. On je sagovornik. Pa gdje da ga tražim. U Moldovi? Pa tamo nema Srba. On je sagovornik", rekao je Milanović.

Predsjednik Hrvatske rekao je da je zadovoljan što se nakon duže pauze odvijaju razgovori na najvišem nivou te da su razgovori bili u interesu Hrvatske čiji je interes da BiH bude prostor stabinosti i da bude članica EU.

"Dajem posebnu podršku cjelovitosti BiH", rekao je Milanović.

Osim Milanovića, Bećirović će se u Zagrebu sastati i sa Andrejom Plenkovićem, premijerom Hrvatske, a njegova posjeta Zagrebu ostala je u sjeni skandala jer je insisitrao da na zvanične sastanke u mjesto Aleksandra Vranješa, ambasadora BiH u Hrvatskoj, prisustvuje neko od diplomata Bošnjaka.