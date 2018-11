Bećković: Dodikova pobjeda je još veći poraz onih koji su protiv njega

BANJALUKA - Akademik Matija Bećković izjavio je da su rezultati izbora u BiH veliki poraz onih koji su bili protiv (novoizabranog srpskog člana Predsjedništva BiH) Milorada Dodika, jer je bilo mnogo onih koji su se miješali u izbore.

"Bilo je mnogo različitih ruku umiješano u tu priču i zato sam uvjeren da je njegova pobjeda njihov veliki poraz", rekao je Bećković.

On je ocijenio da je sa Dodikom zanimljivo, jer ne ostavlja dilemu o tome šta hoće i misli.

"S Dodikom ste načisto šta on misli i šta hoće, tako da on ne liči na ovdašnje političare. Ljudi su se upravo toga zaželjeli, pa misle 'ako on to smije da kaže, možda ću smjeti i ja'", rekao je Bećković za "Alternativnu televiziju".

Bećković je rekao da se Srbi danas bore diplomatskim sredstvima i da će u tome biti jedna vrlo važna epoha "ćeranja".

On je naveo da snaga Srba ne bi trebalo da bude u njihovom broju, već isključivo u istini, izrazivši nadu da će mladi naraštaji smoći snage da se za nju izbore.

Bećković je podsjetio da su na prostoru bivše Jugoslavije nastale etnički čiste republike, a da su Srbi i Srbija optuženi za ksenofobiju i netrpeljivost svake vrste.

"Srbija je jedina multietnična i ne postoji u njoj neki narod i čovjek koji strada zbog toga što je neke druge nacije. Čak postoji neka vrsta bolećivosti prema njima. Kada bi sad neki Albanac prošao Terazijama ne bi ga niko pipnuo, a ako bi to i učinio mnogi bi ustali da ga brane", naveo je Bećković.

On je dodao da je Srbija prikovana na sramni stub i da je cilj da se zaboravi sva njena istorija, žrtva, demokratska tradicija, a da je istina da je svako ko je htio da skloni glavu, bježao u nju.

Govoreći o Kosovu i Metohiji, Bećković je ocijenio da je Srbija bez Kosmeta presječena trupina bez svojih udova, koja liči na bogalja.

"Žurba da se nešto u vezi Kosmeta smuti ovog vikenda pa da je to gotovo do iduće nedjelje, providna je. Podsjetiću na riječi patrijarha koji je rekao da ko izdrži do kraja, taj će se spasiti", napomenuo je Bećković.

Govoreći o dešavanjima u Crnoj Gori, Bećković je rekao da se niko ne bavi time što se izmišlja crnogorska nacija, ocijenivši da su te izmišljotine u službi nečeg mnogo važnijeg i dubljeg što se, možda, iza brda valja.

"Ovo je prethodnica nečega što prijeti svijetu i što bi trebalo da zabrine svakog odgovornog čovjeka. Kako niko na to ko bi trebalo, ne ustaje, onda se javlja ta pomisao da ima razloga za brigu. Samo je pitanje da se i mi ne pridružimo i da ne bude po onoj poslovici, 'gdje su svi ćoravi i ti zatvori jedno oko', nego da ne odustanemo od podrške", poručio je Bečković.

On je dodao da danas ima više Crnogoraca u Srbiji nego u Crnoj Gori i napomenuo da još nije čuo da je neko iz Srbije otišao da živi u Crnu Goru, a da neko iz nje nije želio da ode kod "tog okupatora".

Na pitanje da li će digitalno doba dovesti da ljudi više pišu nego što čitaju, Bećković je rekao da se možda nikad više nije čitalo i pisalo, ali da je riječ o redukciji jezika.

"Samo pljušte SMS poruke koje sa sobom nose jednu novu pismenost. To je silna redukcija jezika na neke fraze koje ako ne znate, ne pripadate tom svijetu. Ovdje se skupljaju jezički otpaci. To je ogroman pokušaj da se stvarni svijet zamijeni paralelnim. To je poput ovih rijalitija. Što biste išli u Veneciju ili u neki muzej, kada sve imate u rijalitijima", rekao je Bećković.

On je ocijenio da je internet možda najveći izum svim vremenima, ali da sve što se na osnovu njega izmisli, brzo zastarijeva.

"Ta elektronska knjiga sa svim tim novim izumima brzo zastarijeva tako da već sada ne znate šta ćete sa računarima, telefonskim aparatima i drugim uređajima od prije desetak godina. A knjiga što je starija, vrednija je i vi želite da je imate", zaključio je Bećković.