Beograd negoduje zbog Kosova, Zagreb pozdravlja Šmitove odluke

MOSTAR - Beograd negoduje zbog glasanja Bosne i Hercegovine o Kosovu u Savjetu Evrope, dok Zagreb pozdravlja nametanja odluke o formiranju Vlade FBiH Kristijana Šmita, visokog predstavnika u BiH kojeg ne priznaje RS, političke su poruke sa otvaranja Međunarodnog sajma privrede u Mostaru.

Ana Brnabić, predsjednica Vlade Srbije, rekla je da nije u interesu BiH kako je glasala u Savjetu Evrope.

"Ne mislim da je to u interesu BiH, nije mi jasno, ali to je unutrašnje pitanje BiH pa prepuštam da se to reši u okviru BiH. Ali je stav BiH potpuno jasan, ja sam kao predsednica Vlade Srbije očekivala jasno glasanje - da bude protiv", kazala je Brnabićeva.

Ona je razgovarala i sa Borjanom Krišto, predsjedavajućom Savjeta ministara BiH, ali i Draganom Čovićem, zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda BiH i predsjednikom HNS BiH.

Kako je saopšteno iz Savjeta ministara BiH, na sastanku je ocijenjeno da je saradnja dvije zemlje na visokom nivou, posebno u oblasti privredne i robne razmjene i turizma, ali i u ostalim oblastima saradnje, te da ima prostora za dalje unapređenje i rast bilateralnih odnosa.

Sa druge strane, Andrej Plenković, predsjednik Vlade Hrvatske, Šmitove odluke nazvao je hrabrim te rekao da one stvaraju okvir za napredak, privredni razvoj i dublju integraciju BiH sa EU.

"Za svaki napredak društva potrebno je da političke institucije osiguravaju političku stabilnost. Stabilno je preduvjet svakom razvoju. Kako bi se reflektirala volja birača u zemlji, važno je da demokratske institucije budu funkcionalne. Ovi krupni politički koraci su se dogodili prilikom formiranja Vlade FBiH i oni, po mom mišljenju, daju jasan signal i gospodarstvu i svim građanima BiH, na čemu vam čestitam", poručio je Plenković.

I on se sastao sa Borjanom Krišto i Draganom Čovićem te izrazio punu podršku aktivnostima HNS-a.

Inače, Međunarodni sajam privrede u Mostaru okupio je, pored političkih lidera BiH, lidere iz zemalja regiona, ali i pojedine funkcionere iz Evropske unije.

Ono što je izazvalo posebnu pažnju jeste nepojavljivanje Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, kao ni ministara u Savjetu ministara BiH Staše Košarca, Nenada Nešića i Zorana Tegeltije, iako su bili najavljeni.

Brnabićeva je rekla da je sa Dodikom u kontaktu, ali da se ipak nije čula s njim u utorak te da misli da nije došao iz privatnih razloga.

Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova BiH, poručio je da mu je žao što nema Dodika kako bi porazgovarao s njim licem u lice.

Šef bh. diplomatije sastao se s Miroslavom Lajčakom, specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine, te za zapadni Balkan.

Lajčak je čestitao Konakoviću uspostavljanje vlasti na svim nivoima te pozdravio dodjeljivanje kandidatskog statusa BiH.

Sa Lajčakom je razgovarala i Borjana Krišto, koja je izjavila da je prioritet vlasti u BiH da se, najkasnije u roku od šest mjeseci, izvrše ograničene izmjene Ustava BiH i cjelokupna izmjena izbornog zakonodavstva kako bi se obezbijedila stvarna ustavna ravnopravnost.

Inače, Lajčak je nedavno izjavio da je Republika Srpska "uspostavljena u vrijeme rata", na šta mu je odgovorio Košarac, poručivši da je Srpska formirana 9. januara 1992. godine prije izbijanja građanskog rata u BiH, te da se branila u nametnutom ratu.