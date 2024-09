Besplatnim mjerenjem šećera US počela sa promocijom svog zdravstvenog programa

Ujedinjena Srpska organizovala je na Trgu Krajine u Banjaluci besplatan pregled šećera u krvi za sugrađane, čime je počela promocija zdravstvene politike ove stranke.

Predsjednik Ujedinjene Srpske dr Nenad Stevandić kaže da se počelo iz Banjaluke jer svi znamo da imamo velike gužve u ambulantama i duge liste čekanja na medicinske preglede.

"Bilo je veliih priča, poput gradnje bolnice, ali za to treba mnogo vremena. Mi smo za to da se napravi bolja organizacija, a taj projekat je uradilo pet doktoro sa lista. Mi imamo rješenje kako da se boljom organizacijom riješe čekanja i gužve u našim ambulantama u Banjaluci, ali i u cijeloj Republici Srpskoj", rekao je Stevandić.

Dr Vladimir Krivokuća je ocijenio da su velike gužve u čekonicama postale veliki problem za građane u Banjaluci.

"Nudimo rješenja u smislu da uvedemo popodnevne smjene koje bi bile dodato plaćene ljekarima i svom medicinskom osoblju iz budžeta Grada. Grad ima svoj budžet i on treba da služi svim građanima", zaključio je Krivokuća.

Dr Slobodan Grhovac je naglasio da se i ginekološki pregledi dugo čekaju.

"Treba reći da je u prošlom političkom sistemu bio jedan odličan zdravstveni sistem. U ovom poličkom sistemu imamo jako loš zdravstveni sistem. Kako je napravljen i ko ga je uveo u Republiku Srpsku i BiH, to sada nije bitno. Bitno je početi ga mijenjati. To je korak koji Ujedinjena Srpska pokušava da napravi. Kao što je u prošlom sistem zdrastveni sistem bio dostupan građanima, tako da bude dostupan i u ovom sistemu. Mi smo odgovorni ljudi, nadamo se da ćemo uspjeti to da uradimo i da održimo svoju riječ", rekao je Grahovac.

Dakle, prema riječima dr Stevandića, zaključak je sljedeći: Gradski budžet već u decembru obezbjeđuje sredstva za popodnevni rad doktora i sestara banjalučkog Kliničkom centru, a Banjalučani dobijaju slobodne popodnevne termine jer se u jutarnjim terminima pregleda i liječi čitava Republika Srpska.

"To je program Ujedinjene Srpske i u narednih sedam dana ćete čuti još dosta naših programa. Ne bavimo se antikampanjom, ne pljujemo druge, pokazujemo šta i kako treba da se radi", naglasio je Stevanić.

On je podsjetio da skoro u čitavoj Republici Srpkoj danas organizuju okupljanja, kao u Banjaluci.

"Ujedinjena Srpska je jedna od snažnijih političkih opcija koja može da u čitavoj Srpskoj isti dan, u isto vrijeme okupi ljude na trgovima, koji će predstaviti svoje programe. Danas se predstavlja zdravstveni program, kako smanjiti guže. Očekujemo najbolje rezultate, bolje od dugih i bolje nego što smo mi imali do sada", zaključio je predsjednik US dr Nenad Stevanić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.