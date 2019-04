Bevanda: Bez saglasnosti među entitetima o konačnim poravnanjima

SARAJEVO - Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Vjekoslav Bevanda rekao je Srni da na svakoj sjednici obavezno na dnevni red uvrsti tačke koje se odnose na poravnanje među entitetima za prethodne godine, te prijedloge odluka o privremenim koeficijentima za određeni kvartal, ali da do sada nije postignuta saglasnost među entitetima o konačnim poravnanjima.

Da bi se usvojile odluke o poravnanjima i raspodjeli prihoda, napomenuo je on, neophodni su glasovi sva tri ministra finansija - entitetskih i ministra finansija i trezora u Savjetu ministara, uz još jedan glas članova Upravnog odbora iz reda eksperata.

"Prilikom glasanja nije bilo moguće obezbijediti tri glasa ministara, jer su entitetski ministri imali suprotne stavove i nijedan prijedlog nisu zajednički podržali", pojasnio je on.

Prema njegovim riječima, to je jedini i osnovni razlog zašto do sada nije došlo do poravnanja među entitetima, niti se u poslednje vrijeme usvjaju odluke o privremenim koeficijentima za raspodjelu prihoda od PDV-a.

On je ponovio da smatra da je najbolje rješenje kompromis među entitetima, dok tužbe samo mogu naškoditi Upravi za indirektno oporezivanje kao instituciji koja profesionalno obavlja svoj posao.

Bevanda kaže da će, kao i do sada, nastaviti sa pokušajima da se dođe do rješenja i na dnevnom redu biće ove tačke, ali odluke će zavisiti od entitetskih ministara finansija.

Ministar finansija i trezora u tehničkom mandatu ističe da podržava svako rješenje i uvijek glasa za ponuđene prijedloge, bez obzira da li su predlagači predstavnici Vlade Republike Srpske ili Vlade Federacije BiH (FBiH).

Srpska je od januara do aprila uskraćena za 22 miliona KM, koliko bi joj pripalo da nije bilo opstrukcije iz FBiH i da su usvojeni novi koeficijenti za raspodjelu indirektnih poreza zasnovani na krajnjoj potrošnji, a procjenjuje se da bi taj dug do kraja godine mogao biti povećan na 100 miliona maraka.

Iz Vlade Republike Srpske ranije su upozorili i da bi Srpska mogla pretrpjeti štetu od 35 miliona KM zbog nepoštovanja odluka Vlade o raspodjeli novca od licenci za četvrtu generaciju mobilne mreže.