Bevanda: Nije normalno da izborni pojedinci ne formiraju vlast

SARAJEVO - Potpredsjednik HDZ-a Vjekoslav Bevanda izjavio je da nije normalno da izborni pobjednici ne formiraju vlast jer će to uvesti BiH u još dublju krizu.

"Što se tiče Republike Srpske, to je SNSD i zato bi bilo nenormalno formirati vlast bez njega", rekao je Bevanda na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu.

Prema njegovim riječima, već sutra će se govoriti o krizi vlasti jer se zna kakva je kompozicija Doma naroda parlamenta BiH. "Ako hoćemo reda radi da nešto napravimo i da onda svi zakoni stoje, ući ćemo u još dublju krizu", naglasio je on.

Bevanda, koji je i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara u tehničkom mandatu, rekao da je za usvajanje budžeta institucija BiH u Predsjedništvu BiH saznao iz medija.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo finansija je svoje poslove, kada je riječ o budžetu, završilo kada je usvojen na Savjetu ministara prije sedam mjeseci.

Bevanda je naveo da je naredni korak Parlamentarna skupština BiH, odnosno njena oba doma, te parlamentarne komisije gdje budžet treba da bude usvojen, nakon čega će i stupiti na snagu.

Odgovarajući na pitanje kada će u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) biti postignut dogovor o raspodjeli prihoda i šta je razlog blokade u donošenju odluke, Bevanda je rekao da to ima duboku političku pozadinu.

"Ja uredno svaki mjesec sazivam Upravni odbor UIO i o svakom prijedlogu raspodjele glasam za, ali, nažalost, nismo imali saglasnost. Znate da imamo tužbe i rad Uprave je blokiran", rekao je Bevanda.

Prema njegovim riječima, pozitivno je to što je na sjednici koja je prošle sedmice održana u Banjaluci usvojen zaključak da do 31. avgusta UIO napravi prijedlog svih poravnanja i neporavnanja, znači neusvajanja privremenih koeficijenata i da to kao materijal bude dato članovima Upravnog odbora da se opredijele.

Bevanda je rekao da se "javljaju razni ljudi koji nisu nadležni za rad Upravnog odbora, jer ga čine tri ministra finansija i tri stručnjaka koje su birale vlade entiteta i Savjet ministara, te Brčko distrikt u svojstvu posmatrača".

"Znate da imamo tužbe, a krivična prijava podnesena je i protiv mene. Sve to nije dobro i ja se pokušavam ponašati kao odgovoran čovjek i profesionalac i na svakoj sjednici glasam za svaki prijedlog", dodao je Bevanda.

Prema njegovim riječima, da bi izglasali bilo kakvu odluku, pa i o privremenom koeficijentu, moraju postojati i četiri glasa, a BiH ih do sada nije imala.

"Nije do mene i moj glas će uvijek biti za. Bojim se da ovo usložnjava rad Uprave i na neki način ima duboku političku pozadinu. Jednostavno se radi na diskreditaciji ljudi koji vode Upravu i isto tako mene kao predsjedavajućeg Upravnog odbora", rekao je Bevanda.