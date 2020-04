Bevanda: Novalić krivac za propast sjednice i aranžmana sa MMF-om

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Vjekoslav Bevanda izrazio je žaljenje što danas nije bilo kvoruma za održavanje sjednice Fiskalnog savjeta BiH zbog nedolaska predsjednika Vlade FBiH u tehničkom mandatu Fadila Novalića, ocijenivši da sve upućuje na to da je Novalić ranije pripremio scenario za propast sjednice i da je unaprijed pronašao krivca.

"Njegova (Novalićeva) izjava da aranžman s MMF-om propada zbog HDZ-a ne samo da nije tačna i da je vrhunac politikantstva, nego je i opasna! Izaći pred kamere u vrijeme kada se javlja krizni štab i obratiti se javnosti da će ostati bez 330 miliona evra zbog HDZ-a je obična podvala i dizanje panike i tenzija u vrijeme kada se ljudi bore za život", istakao je Bevanda, koji je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara.

Bevanda je ukazao da je Novalić naveo neke "samo njemu poznate podatke da HDZ zahtijeva da se na Pismo namjere s MMF-om stavi 17 potpisa uključujući članove Fikalnog savjeta i predstavnike 10 županija", saopšteno je iz Ministarstva finansija i trezora.

"Niko nije tražio da predstavnici županija stave svoj potpis na to pismo jer to nije ni moguće niti je po procedurama, niti nam pada na pamet da komplikujemo stvari vaninstitucionalnim djelovanjem. Dobro je poznato da Fiskalni savjet BiH odlučuje o arnžmanima s MMF-om i tako će biti i sada. Imali smo situaciju da se Fiskalni savjet izjasnio o Pismu namjere kada je aranžman bio oko 165 miliona evra, a sada je 330 miliona i korigovani su neki dijelovi u tom tekstu", naveo je Bevanda.

On je konstatovao da je sasvim normalno da se sazove sjednica Fiskalnog savjeta i da se izjasne o novom testu i novom iznosu zaduženja, jer je to kredit, a nije nikakav poklon pa da se tek tako odlučuje.

"I to vrlo dobro zna gospodin Novalić, ali on ne želi da preuzme odgovornost u ovim teškim vremenima i da sjedne za sto i vidi kako se zadužujemo, kome dajemo novac i ko ga vraća. On radije ne dođe na sjednicu Fiskalnog savjeta, pošalje nam pismo da on neće doći, nije spriječen već neće, a dan ranije našao je krivca za propast aranžmana. Za ovo što se danas desilo kriv je Fadil Novalić, premijer Federacije u tehničkom mandatu, čiji je glas, nažalost, bio neophodna za kvorum, odlučivanje i glasanje o aranžmanu s MMF-om koji bi po hitnoj proceduri osigurao novac za saniranje loših posljedica koronavirusa", pojasnio je Bevanda.

Ministar Bevanda je pozvao Novalića "da se svede u okvire svojih nadležnosti i da shvati da on ne odlučuje o cijelom svijetu nego da u ovom dugom tehničkom mandatu vodi jednu vladu, u ovom slučaju vladu FBiH koja se sastoji od deset županija i koje imaju ustavno pravo da koriste novac iz federalne kase, a na kraju i ljudsko pravo da se spasavaju od virusa i prirodne nesreće".

"Priča o tome da se 22 godine zna kako se dijeli novac MMF-a nema nijedan argument jer se ne radi o klasičnom aranžmanu s MMF-om koji podrazumijeva provođenje reformi u redovnim okolnostima. Svakoga ko ističe taj argument sada želim podsjetiti da smo imali katastrofalne poplave 2014. godine. Tada sam bio predjsedavajući Savjeta ministara i novac koji je tada osiguiran za pomoć poplavljenim domaćinstvim podijeljen je tako da je po 49 odsto pripalo entitetima i dva odsto Brčko distriktu. Tada nije bilo takve kuknjave jer je svaka marka trebala svakoj poplavljenoj opštini. Tako je i sada, virus ne bira i nećemo dozvoliti da u nekim općinama trpe i ljudske i ekonomske gubitke da bi novac negdje drugdje trošili nemilice", podsjetio je Bevanda.

On je konstatovao da ovo jeste "težak trenutak i da je taj novac BiH nužno potreban, ali se ne može urušavati Ustav, zakonodavni sistem, pa i ljudsko dostojanstvo da bi neko trenirao disciplinu".

"Ovdje se kolektivno odlučuje, Fiskalni savjet je takvo tijelo da obuhvati cijelu BiH i gospodin Novalić mora se u to uklopiti ako ne želi da bude odgovoran za gubitak 330 milona evra kredita pomoći za BiH", poručio je Bevanda.