Bevanda: Predsjedništvo BiH nije dostavilo budžetski zahtjev

SARAJEVO - Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Vjekoslav Bevanda izjavio je da su o budžetu za 2020. godinu sprovedene konsultacije sa svim budžetskim korisnicima osim s Predsjedništvom BiH, koje nije dostavilo budžetski zahtjev.

"Mi smo to završili i čekali da se uvoji Globalni fiskalni okvir. To je 27. decembra na Fiskalnom savjetu usvojeno. Budžet je projektovan na 996 miliona KM, uz izdvajanje od indirektnih poreza 780 miliona, što je 30 miliona više i to me čini zadovoljnim. Kao profesionalac i ministar volio bih da je budžet još veći", izjavio je Bevanda za "Dnevni avaz".

Kad je riječ o zahtjevima budžetskih korisnika Bevanda je naveo da se svako bori za svoj resor, te da mu se čini da uvijek prenapuhuju budžetske zahtjeve a da u Ministarstvu finansija zajedno odlučuju šta je realno i upućuju Savjetu minstara.

"A onda ide dalje na Predsjedništvo i Predstavnički dom", dodao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara.

Odgovarajući na pitanje o zahtjevima pojedinih sindikata na nivou BiH za povećanje plate Bevanda je pojasnio da se sada osjećaju potezi koje je vukao dok je bio predsjedavajući Savjeta ministara.

"Napravili smo jedini smanjenje plata i sada državni službenici imaju najniže plate u BiH. Svaki drugi nivo ima više plate. Mi imamo pritisak sindikata koji je donekle i opravdan. Nije logično da uniformisani policajac ima manja primanja nego što ima najniži nivo vlasti. To treba popravljati", kategoričan je Bevanda.

On je istakao da postoji problem ograničenog budžetskog okvira, ali da radi što se može, te da će nastaviti s tim.

Ministar finansija i trezora je rekao da nije protiv diferancirane stope PDV-a, napominjući da ne misli da će se povećanjem stope PDV-a povećati prihodi.

Bevanda kaže da nije pristalica licitacije i trgovanja stopom PDV-a.

"Zakon se usklađuje s evropskom direktivom. Preopasno je to pitanje i ono što je drugi dio priče nigdje u Evropi nema ovakvog odnosa direktnih i indirektnih poreza", rekao je Bevanda i dodao da sistem indirektnog oporezivanja mora doživjeti veliko rekonstruisanje i onda će regulativ PDV-a biti pravedniji i bolji.

Kad je riječ o problemu raspodjele sredstava među entitetima Bevanda je naveo da je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje jedini nadležan za utvrđivanje koeficijenata i svega ostalog, te da treba da se oslobodi političkih pritisaka i manipulacija jer ta situacija traje dvije i po godine.