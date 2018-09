Bevanda demantuje Novalića: FBiH nije oštećena za 32 miliona KM

SARAJEVO - Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda poručio je danas federalnom premijeru Fadilu Novaliću da je "prešao svaku mjeru", tvrdeći da je Federacija BiH (FBiH) oštećena za 32 miliona KM godišnje kada je riječ o prihodima na ime putarine.

"Zakon o akcizama koji uključuje putarinu donesen je na osnovu sporazuma koji su potpisali predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i Novalić. Svi znate kako je išao proces ratifikacije tog sporazuma do oba doma parlamenta BiH", rekao je Bevanda novinarima u Sarajevu nakon što je sa direktorom Odjeljenja za transport EBRD-a Sju Beret potpisao ugovor o kreditu vrijednom 180 miliona evra za izgradnju dvije dionice auto-puta i tunela Ivan na koridoru 5C.

Prema njegovim riječima, da nije bilo nesuglasica između entiteta, ne bi došlo do ugrožavanja međunarodnih kreditnih aranžmana.

"Ne bi bilo kredita, niti koridora 5C jer su svi veliki kreditori proglasili entitetska preduzeća za auto-puteve nelikvidnim i tražili su garanciju za vraćanje kredita", napomenuo je Bevanda.

On kaže da Novalić u svim svojim javnim istupima ne govori na osnovnu činjenicu, a to je da privremena odluka predviđa 10 odsto rezervisanja sredstava koja stoje dok se entitetske vlasti ne dogovore o poravnanju.

"Trenutno na računu ima više od 30 miliona KM koji stoje neraspoređeni", rekao je Bevanda novinarima u Sarajevu.

Bevanda kaže da bi Novaliću bilo bolje da, umjesto što ga neprestano napada, sjedne sa svojim saradnicima i izračuna te stvari.

"Žao mi je što Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, koja hrani budžete na svim nivoima vlasti u BiH i pritom bilježi stalni rast, trpi strašne pritiske, i menadžment Uprave i njegovi zaposleni", upozorio je Bevanda.

On je poručio da više neće javno polemisati sa Novalićem, ali da će preduzeti sve pravne radnje koje mu stoje na raspolaganju kako bi spriječio širenje neistina i uvreda.

Govoreći o činjenici da je Republika Srpska dobila presudu protiv Federacije BiH u svoju korist jer je oštećena u raspodjeli ovih prihoda, kao i da je FBiH tužila Srpsku, Bevanda je naveo da takvo ponašanje ne vodi rješenju problema.

"Morate imati kapacitet i doći do rješenja, i to sam ponovio na svakoj sjednici Upravnog odbora UIO, a glasaću za svaki dogovor koji oni postignu. Mislim da treba imati konačno poravnanje, a ne da smo u situaciji da ne možemo da donesemo odluke ni za privremenu kvartalnu raspodjelu. To govorim za opšte prihode", rekao je Bevanda.

Federalni premijer Fadil Novalić izjavio je da je FBiH oštećena za 32 miliona KM na godišnjem nivou, i to samo od putarina, zbog odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za izgradnju auto-puteva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, koju je Upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje donio u julu.