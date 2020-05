Bevanda još pegla budžet za 2020.

SARAJEVO - Nacrt budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu danas se neće naći na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara BiH, iako je to najavljivano, saznaju "Nezavisne".

Kako smo dobili potvrdu od izvora u Vijeću ministara, budžeta neće biti pred ministrima jer Ministarstvo finansija i trezora BiH, na čijem je čelu Vjekoslav Bevanda, nije završilo posao.

Na upit "Nezavisnih", iz Sektora za budžet pomenutog ministarstva su kratko kazali da završavaju tehničke radnje u izradi budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu i da će ovaj dokument uskoro biti dostavljen Vijeću ministara. U odgovoru nije precizirano kada će se to desiti, mada je već odranije poznato da je Predsjedništvo BiH dalo rok Vijeću ministara BiH da do kraja maja ovoj instituciji dostavi vrlo bitan dokument.

Podsjećamo, Vijeće ministara je već ranije usvojilo Nacrt budžeta za ovu godinu, ali ga je Predsjedništvo BiH, koje je ustavni predlagač ovog dokumenta, vratilo na doradu. Zaključak Predsjedništva BiH bio je da se budžet prilagodi i predvide uštede na rashodovnoj strani kako bi one bile usmjerene u ekonomski oporavak nakon posljedica izazvanih pandemijom virusa korona. Takođe, prošle sedmice, nakon sjednice Vijeća ministara, Zoran Tegeltija, predsjedavajući ove bh. institucije, rekao je da bi ove sedmice pred ministrima trebalo da se nađe Nacrt budžeta. U skladu s odlukom Fiskalnog vijeća BiH, budžet za 2020. godinu planiran je u iznosu od 996 miliona KM, što je povećanje za 30 miliona u odnosu na prošlu godinu.

Dušanka Majkić (SNSD), delegat u Domu naroda BiH i predsjedavajuća Komisije za finansije i budžet u ovom domu, kaže za "Nezavisne" da budžet mora proći sve faze.

"Dakle, dug je put do parlamenta. Znači da moramo sačekati da sve faze prođu. Ako to bude na sjednici Savjeta ministara danas, da se postigne konsenzus, onda je pitanje hoće li ga prihvatiti Predsjedništvo i je li urađeno ono što je ono tražilo. Ako bi Predsjedništvo to prihvatilo, onda budžet ide prema parlamentu kao prijedlog, ako ne vraća ga ponovo Savjetu ministara", kazala je Majkićeva i istakla da je pitanje šta će biti s budžetom.

"Sve je stopirano. Sumnjam da će to ovi iz Ministarstva finansija proslijediti Vijeću ministara. Sve čeka. Nema šanse da to bude završeno do kraja maja. Sljedeća sjednica Predstavničkog doma BiH je 10. juna. To je najranije, ali pitanje je hoće li do tada sve biti završeno", kazala je Majkićeva.

Adil Osmanović, šef Kluba SDA u Predstavničkom domu BiH, istakao je za "Nezavisne" da situacija nije nimalo dobra te da se ovdje radi o dodatnoj blokadi SNSD-a i HDZ-a.

"Vi znate da se SNSD u skladu sa zaključcima Narodne skupštine RS već izjasnio da neće donositi bilo kakve odluke na nivou BiH. Sama ta izjava dovela je do određenih blokada. Naravno, ovdje je na potezu, prije svega, Ministarstvo finansija koje bi trebalo da u budžetu za 2020. godinu, pored ostalih stvari, uvaži negativne posljedice pandemije. Pretpostavljam da to ministarstvo ima dosta posla da pokuša predložiti budžet koji će pomoći da se umanje posljedice pandemije, koje su očite", rekao je Osmanović.

Na pitanje očekuje li da Prijedlog budžeta bude na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma BiH 10. juna, Osmanović je rekao da to očekuje i da je ovdje prije svega na potezu Ministarstvo finansija i trezora te Tegeltija.

"Evo, još jednom u ime poslanika SDA pozivam da što prije urade taj dio posla jer nedopustivo je da nemamo usvojen budžet, a prošlo je već pola godine", rekao je on.

Borjana Krišto (HDZ), zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, naglašava za "Nezavisne" da ne zna u kojoj je fazi izrada budžeta, ali da, ukoliko do 10. juna bude završen, biće na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma. Upitana da prokomentariše činjenicu da ni nakon što je prošlo šest mjeseci budžet za ovu godinu nije usvojen, Krišto je rekla da je dovoljno reći da je ovo BiH.

Saša Magazinović, šef Kluba poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu BiH, za "Nezavisne" je izjavio da ne zna šta bi rekao na činjenicu da BiH još nema budžet za ovu godinu, izuzev da je to neozbiljno i neodgovorno.