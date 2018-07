Bevanda pisao Plenkoviću: Zvizdićevo pismo o pelješkom mostu nije službeni stav Savjeta ministara

SARAJEVO - Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je danas da je pismo koje je predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić uputio hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću, a kojim se traži da Hrvatska obustavi izgradnju Pelješkog mosta, jednostrani akt koji ni na koji način ne predstavlja službeni stav Savjeta ministara.

Bevanda je podsjetio da je Savjet ministara na sjednici 19. jula prošle godine jednoglasno usvojio izvještaj ministra transporta i komunikacija Ismira Juska u kojem se navodi da nema formalnih prepreka za izgradnju Pelješkog mosta i da to ne treba povezivati sa Konvencijom o pravu mora.

"Ističem da Zvizdić prilikom slanja pisma hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću nije izvršio minimum konsultacija ni sa članovima Kolegijuma Savjeta ministara, niti je svoje stavove ponudio članovima Savjeta ministara na izjašnjavanje", rekao je Bevanda.

On je podsjetio na slična pisma koje je pisao ministar civilnih poslova Adil Osmanović zvaničnicima EU u avgustu prošle godine, ali i ranije dopise Zvizdića, kao i članova rukovodstva parlamenta BiH, Šefika Džaferovića i Safeta Softića.

"To su po mojoj ocjeni njihovi lični stavovi iza kojih ne stoje institucije. Treba podsjetiti i na zajedničku sjednicu Savjeta ministara i Vlade Hrvatske, održane 7. jula, tokom koje je Pelješki most bio jedna od tema, a da do danas nisu ponuđeni na verifikaciju zapisnici sa te sjednice", napomenuo je Bevanda.

On je ukazao na štetne posljedice takvog postupanja s obzirom na činjenicu da se u većem dijelu medija u BiH ti stavovi predstavljaju kao službeni stavovi ove zemlje, što nije slučaj.

Zvizdić je juće uputio pismo hrvatskom premijeru Plenkoviću u kojem ga moli da Hrvatska obustavi gradnju Pelješkog mosta dok se ne riješi pitanje granice na moru između dvije zemlje.