Bez dana iskustva u diplomatiji imenovan za ambasadora BiH u Poljskoj

SARAJEVO - Ivana Dunđera, uposlenika Predsjedništva BiH, koji je u Službi za odnose s javnošću zaposlen po ugovoru o djelu kao stručni saradnik, Predsjedništvo je imenovalo za novog ambasadora BiH u Poljskoj.

Odluku o imenovanju tridesetčetverogodišnjaka na vrlo važnu funkciju Predsjedništvo BiH donijelo je na svojoj 42. sjednici 21. decembra prošle godine. Imenovan je kao hrvatski kadar. Ono što upada u oči je da je Dunđer za ambasadora imenovan bez dana iskustva u diplomatiji ili diplomatskoj službi, jer u njegovoj biogafiji, koja je u posjedu "Nezavisnih", navedeno je da je završio filozofsko-teološki fakultet te magisterij iz filozofije 2013. godine, a od avgusta 2014. do jula 2015. obavio je pripravnički staž u Domu naroda Parlamenta FBiH. Nakon toga, stoji u biografiji, od avgusta 2015. do juna 2016. radio je u firmi "Mramor-Prom".

U julu 2016. godine Dunđer je primljen u Službu za odnose s javnošću Predsjedništva BiH po ugovoru o radu, koji se obnavlja tromjesečno. Kako bi valjda zatvorili cijeli "paket aranžman", Predsjedništvo BiH je 27. oktobra 2016. godine, a što se može naći i na veb-stranici Agencije za državnu službu (ADS) BiH, raspisalo konkurs za prijem državnog službenika u Službu, a mjesto je bilo najvjerovatnije rezervirano za Dunđera. Međutim, konkurs je poništen u februaru 2017. godine iz banalnog razloga, budući da, kako "Nezavisne" nezvanično saznaju, Dunđer nije ispravno popunio obrasce za prijavu. Naš izvor iz Predsjedništva BiH ne sumnja da će ovaj konkurs biti ponovljen.

"Konkurs je poništen nevještim obrazloženjem da je došlo do neke tehničke greške. Međutim, konkurs će sigurno biti ponovljen za novoimenovanog ambasadora kako bi mu se obezbijedio stalni posao u Predsjedništvu, nakon isteka trogodišnjeg mandata u Varšavi", kaže naš sagovornik.

Dunđer je bio iznenađen našim pozivom te nam je poručio kako "ne može dati bilo kakve informacije". No, na naše insistiranje da kaže kada putuje za Poljsku, odgovorio je da još nema nikakve informacije.

"Treba da dobijem agreman od zemlje prijema. A zakonski rok za to je tri mjeseca", rekao je Dunđer. On, također, nije želio da odgovori na pitanje koliko ima diplomatskog iskustva, navodeći primjer austrijskog premijera, koji je, kako je objasnio, tri godine mlađi od njega.

Za profesora Esada Bajtala, filozofa, sociologa i političkog analitičara, ovaj i slični slučajevi govore da umjesto pravne u BiH imamo privatnu državu, u kojoj su osnovani privatni fakulteti "po šumama i selima" upravo zbog ovakvih stvari.

"Dakle, dečko koji nema nikakvog isustva, ni životnog ni radnog, predstavlja i akademika i profesora, seljaka, običnog radnika, mene, vas, sve nas? Neko je htio da on to bude, jer ima svoje razloge, svoj interes, ali društvo takve stvari treba da zaustavlja, tako se to radi u pravnoj državi", poručuje Bajtal.