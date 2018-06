Bez dogovora o izmjenama Izbornog zakona

SARAJEVO - Lideri vodećih političkih stranaka u FBiH ni danas u zgradi Delegacije EU u Sarajevu na sastanku nisu bili blizu rješenja izmjena Izbornog zakona BiH koje bi svima bilo prihvatljivo.

Naime, iako je nakon sastanka koji je održan prije par dana vladao priličan optimizam da je rješenje na pragu, danas su neki od učesnika pregovora bili vidno razočarani.

Bakir Izetbegović, lider SDA nije imao mnogo za reći novinarima koji više od tri sata čekali da se sastanak okonča u Delegaciji EU u Sarajevu.

"Na prošloj sesiji se činilo da smo blizu rješenja, ali nismo danas uspjeli. Ko je tome kriv, neću govoriti, neću govoriti detalje. Zadržali smo mogućnost da se u nastavku razgovora dogovorimo. Ništa od toga ne mogu više reći", kazao je Izetbegović.

Nije želio komentarisati zaključke PIK-a.

Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a BiH, novinarima je kazao da nije ni dijelio optimizam nakon prošlog sastanka.

"Trebamo zadržati dignitet razgovora, da se sučeljavaju argumenti i da dođemo do rješenja. Nije bilo ništa sporno što nije bilo ranije. Govori se o tome da li treba primjenjivati federalni Ustav i priču o najmanje jednom predstavniku konstitutivnog naroda iz kantonalne skupštine ili neki drugi pristup", kazao je Nikšić.

Borjana Krišto, zamjenik predsjednika HDZ-a BiH, kazala je da je suština da nema dogovora jer se ne poštuju principi odluke Ustavnog suda jer se insistira na popisu 1991. godine, na ustavnim odredbama koje su u ovom trenutku sporne i podnijeli smo zahtjev za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom BiH u odnosu na ustav BiH.

"Nema legitimnog predstavljanja ako se koristi popis iz 1991. godine i nema jedan iz svake županije. Mora biti proporcionalno zastupljena konstitutivnost naroda u odnosu na ukupan broj tog naroda u FBiH. To je rekao i Ustavni sud, a na tome ćemo insistirati. Ako do rješenja dođemo. Ako ne, Bože moj. Svi imamo dogovornost", kazala je Krišto.

Ona je istakla da je privremeno rješenje - privremeno, ali da se mora poštivati odluka koja govori o legitimnom predstavljanju u svim administrativnim jedinicama.

Zlatko Miletić, generalni sekretar DF-a, kazao je da dogovora nije bilo jer HDZBiH ne želi da približi stavove kada je u pitanju "ad-hoc" rješenje izmjena Izbornog zakona BiH.

"Četiri stranke, isključujući HDZ, su primakle stavove oko tog ad-hoc rješenja u vezi sa izmjenama Izbornog zakona BiH. To rješenje je zasnovano na Ustavu FBiH. Gospoda iz HDZ-a ne žele da pristanu na to. Mi ne možemo pristati na određene ustupke jer bi to ad hoc rješenje kršilo odredbe Ustava FBIH. Radi se o starim problemima, oko popisa 1991. godine ili 2013. godine i da li je manjinsko zastupanje ili proporcionalno", kazao je Miletić.

Ističe da je HDZ-u BiH džentlmenski ponuđeno da podrži "ad-hoc" rješenje, a da onda svi zajedno pristupe reformama Ustava FBiH i da se to uradi prema presudi "Ljubić", ali i drugim presudama.