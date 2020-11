Bez sporazuma nema razgovora o bezviznom režimu sa SAD

BANJALUKA, SARAJEVO - Ako BiH želi da ubrza proces olakšanja i ukidanja viza sa SAD, biće postavljen jedan od uslova da implementira sistem za razmjenu podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju sa Vladom SAD.

Iako u Ambasadi SAD u BiH nisu željeli povezati memorandum koji bi BiH potpisala s Ministarstvom za nacionalnu bezbjednost SAD sa viznim režimom, jasno je da postoji direktna veza.

Jedan od dokaza da je to tako je i izjava koju je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, dao nakon što je u Bijeloj kući u Vašingtonu, uz prisustvo Donalda Trampa, američkog predsjednika, potpisao sporazum o rješavanju odnosa s Prištinom i obavezivanju Srbije da će pristupiti sistemu za razmjenu podataka o putnicima na aerodromima, koji traži Vlada SAD. Vučić je rekao da se Srbija obavezala da će implementirati ovaj sporazum kako bi mogla da računa na dobijanje bezviznog režima sa SAD.

"To je važno za dobijanje bezviznog režima sa SAD iako to nisu mogli tako da napišu. Traže da uradimo sve bezbednosne sisteme kontrole na aerodromima na svim pravcima. Dakle, to moramo da radimo zajedno s Prištinom i sami ćemo na tome da radimo", rekao je Vučić.

U BiH ovaj memorandum s Vladom SAD nije potpisan, jer je Narodna skupština RS, na prijedlog Milorada Dodika, srpskog člana Predsjedništva BiH, ovaj sporazum proglasila štetnim za vitalne interese RS. Treba napomenuti, međutim, da vlast u RS, kako je to i objasnio Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS, nije protiv potpisivanja ovog memoranduma niti protiv saradnje s Vladom SAD, već da želi da se poštuju dejtonske nadležnosti te da taj memorandum potpišu entitetska ministarstva, a ne samo Ministarstvo bezbjednosti BiH.

Nezvanično, američki diplomata je nedavno rekao "Nezavisnim" da Vlada SAD razumije stav iz RS, međutim da oni ne mogu potpisivati ovakvu vrstu memoranduma s institucijama koje nisu dio državne vlasti i da je to stvar principa.

"Ovaj sporazum nam je važan, ali ne po svaku cijenu", rekao nam je ovaj diplomata.

Kako smo saznali, u slučaju da BiH potpiše ovaj sporazum, ne samo da ne bi imala štetu, već bi poboljšala svoj sistem razmjene podataka. Rečeno nam je, na primjer, da se sada podaci o putnicima na aerodromima u BiH nadležnim bh. organima dostavljaju putem elektronske pošte, pa se može postaviti pitanje koliko je takav način razmjene bezbjedan, odnosno da li su podaci o putnicima adekvatno zaštićeni. U materijalima koji su pripremljeni za sjednicu NS RS naveden je i stav Agencije za zaštitu podataka BiH da memorandum ne krši propise i zakone u BiH o zaštiti podataka građana.

U Ambasadi SAD su za "Nezavisne" rekli da bi memorandum o saradnji između Ministarstva nacionalne bezbjednosti SAD i Ministarstva bezbjednosti BiH o razmjeni putničkih informacija unaprijedio saradnju i umanjio rizike zloupotrebe međunarodnih putovanja u kriminalne i terorističke svrhe.

"Sprečavanje ovakve saradnje slabi sposobnost vlasti da zaštite svoje građane. Analiza i razmjena putničkih informacija predstavljaju sredstva borbe protiv međunarodnog kriminala i ostalih prijetnji graničnoj bezbjednosti. SAD blisko sarađuju sa policijskim i bezbjednosnim agencijama BiH na svim nivoima u zajedničkoj borbi protiv terorizma i međunarodnog kriminala", rekli su nam oni. Za odgovor smo se obratili i Ministarstvu bezbjednosti BiH, ali nam on nije stigao.