Bh. blok odlučio: Neće u koaliciju sa SDA, HDZ-om i SNSD-om

Komentari: 2

LažnePatriote

SVAKA VAM CAST! Dosta vise ona tri trola, gadnjova. Fuj. A ti glupi Govedarice samo nasijedaj na igru, i ne moze se bolje zavrsiti po SDS od raspada, jer ako udjes u vlast gotovo je. Osim toga, ako si patriota, ne moras biti u vlasti, imas SVOJ STAV koji nece nikada ici na stetu Republike Srpske i to je to, nepotrebno je da budes dio vlasti da bi to isto mogao raditi.