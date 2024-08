Bh. funkcioneri dijelili građanima po milion maraka dnevno

​SARAJEVO - Za samo mjesec dana iz budžeta opština, gradova, kantona i entiteta u BiH različitim kategorijama stanovništva podijeljeno je skoro 30 miliona KM, što kroz novčanu, što kroz nenovčanu pomoć.

Bh. funkcioneri dijelili su tako na razne načine praktično po milion maraka dnevno penzionerima, studentima, đacima, socijalno ugroženim kategorijama…

Ali, ništa od ovoga, prema riječima onih koji prate društveno-politička dešavanja, nije slučajno, jer se nalazimo na pragu novih izbora, pa je potrebno na sve načine animirati građane i uvjeriti ih da će im pomoć uvijek stizati dok su na vlasti.

Podaci o parama koje su dijeljene stigli su iz Transparency Internationala (TI) u BiH, čiji su predstavnici od 5. jula do 5. avgusta ove godine, kroz izborni monitoring, svakodnevno pratili politička dešavanja, odnosno kako su se funkcioneri i ograni vlasti na svim nivoima u BiH ponašali kada je riječ o javnim sredstvima.

Oni tvrde da su pomenuti milioni najčešće podijeljeni građanima kroz jednokratna davanja, te da to predstavlja zloupotrebu javnih sredstava u izborne svrhe, jer veći dio tog novca "izlazi na sunce" tek kada je izborna godina.

Srđan Traljić iz Transparency Internationala u BiH kaže da su u mjesec dana zabilježili čak 183 slučaja spornog trošenja javnog novca od strane svih nivoa vlasti u BiH, te da da je do sada prijavljeno oko 50 slučajeva Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH. On podsjeća da svi nivoi vlasti imaju redovna budžetska davanja, te da svako odstupanje od toga predstavlja jedan oblik zloupotrebe ili, kako kaže, direktne i indirektne kupovine glasova.

"To uključuje i pružanje jednokratne novčane ili nenovčane pomoći građanima, osim u slučaju ako je pružanje te pomoći planirano u okviru redovnih budžetskih subvencija. Po mišljenju TI BiH, pod redovnim subvencijama smatraju se samo one koje se isplaćuju redovno svakog mjeseca ili svake godine (poput subvencija poljoprivrednicima, socijalnim kategorijama) i predstavljaju zakonsko stečeno pravo pojedinih kategorija bez obzira na to ko je na vlasti. Sva druga jednokratna davanja pred izbore, po mišljenju TI BiH, mogu se smatrati zloupotrebom", naglašava Traljić.

A takvih primjera, tvrdi, ima napretek.

"Još čekamo odluku CIK-a po našoj prijavi protiv načelnika Lukavca koji je raspisao javni poziv za isplatu 100 KM socijalnim kategorijama. U budžetu opštine jasno se navodi da sredstva na ovoj budžetskoj stavci nisu isplaćivana prethodnih godina. Takođe imamo i slučajeve Tomislavgrada i Ljubuškog, koji su uveli jednokratnu pomoć od po 200 KM za učenike. Vlada Tuzlanskog kantona i ove godine isplaćuje jednokratnu pomoć za penzionere od po 100 KM, a obuhvaćeno je oko 37.700 penzionera, ali napominjem da je ovo uvedeno prvi put pred prošle izbore. Imamo takođe u Bratuncu raspisan javni poziv za penzionere sa najnižom penzijom koji će dobiti po 100 KM pred ove izbore", kaže Traljić za "Nezavisne novine".

Dok broj prijava za zloupotrebe raste, istovremeno Transparency International nailazi na zid od strane CIK BiH, koji u najvećoj mjeri odbija njihove prijave.

"CIK je već odbacio naše prijave zbog jednokratnog plaćanja maturske večeri u Nevesinju, jer oni tumače da su sredstva za ovu jednokratnu pomoć izdvojena 'iz budžetske rezerve koja predstavlja dio planiranih sredstava budžeta'", pojašnjava Traljić, te dodaje da je CIK isto obrazloženje iskoristio i kada su bile u pitanju prijave zbog jednokratne isplate pomoći maturantima iz budžeta opštine Istočno Novo Sarajevo, te protiv Benjamine Karić, gradonačelnice Sarajeva, zbog organizovanja besplatnog izleta za penzionere iz opštine u kojoj će ona biti kandidat.

"CIK je ranije odbio sankcionisati gradonačelnika Banjaluke zbog kartica za besplatan prevoz penzionera uz obrazloženje da se radi o 'redovnim davanjima koja su realizovana i prethodnih godina', iako i sama gradska vlast tvrdi da je ovo prvi put da penzioneri dobijaju besplatan prevoz. Dakle, dovoljno je da se vlast u izjašnjenju pozove na bilo koju budžetsku stavku i CIK to prihvata. Ovako se potpuno zanemaruje činjenica da to nisu redovna sredstva iz budžeta", navodi Traljić.

Politikolog Velizar Antić je siguran da će i na ovim izborima biti velike zloupotrebe javnih sredstava, bez obzira na to što su u Izbornom zakonu BiH definisane kazne za to.

"Partije na vlasti su pronašle i razvile jako dobre modele da sredstva koja su javna, a koja oni kontrolišu, iskoriste za jačanje sopstvenih kapaciteta. U predizbornoj kampanji se samo ubrza taj proces trošenja javnih sredstava za finansiranje kampanje i postaje više vidljiv, ali ne treba smetnuti da model izvlačenja javnih sredstava u korist partija na vlasti funkcioniše i tokom godina kada nisu izbori", naglašava Antić za "Nezavisne novine".

"Dovoljno je pogledati samo budžet predsednika RS koji je povećan za pet-šest puta u odnosu na onaj koji je imao prethodni. Nikada nije objašnjeno kako su se ti troškovi povećali toliko mnogo. Jasno je da će veliki deo tog novca otići na finansiranje i kupovinu poverenja raznih udruženja, podobnih firmi, ali i pojedinaca", zaključio je Antić.

