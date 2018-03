Bh. parlamentarci složni samo kad se dijele fotelje i novac

SARAJEVO - Parlamentarna većina na nivou BiH već odavno ne postoji, pa se većina okuplja samo od tačke do tačke, odnosno od prijedloga do prijedloga ili imenovanja koja su važna za pojedine koalicione partnere, a ova situacija će trajati do oktobra, tvrde i parlamentarci i analitičari.

Borjana Krišto, zamjenica predsjednika HDZ-a BiH i predsjedavajuća Predstavničkog doma BiH, kazala je da parlamentarna većina ne funkcioniše već odavno, te da ni poslije istupa dva poslanika iz klubova SDA i SDS-a (Safera Demirovića i Borislava Bojića) nema novi odgovor postoji li ili ne većina.

Saša Magazinović, predsjednik Glavnog odbora SDP-a BiH i poslanik u Predstavničkom domu BiH, kazao je juče da ne komentariše dešavanja u drugim strankama, posebno probleme.

"Kada je u pitanju parlamentarna većina, ona odavno ne postoji, a sad je to još intenzivnije. Vjerujem da će neke stvari sad još teže prolaziti, a to se pokazalo i u srijedu na sjednici kada su pala i imenovanja nekih komisija, što je proforma", kaže Magazinović i dodaje da neće biti neke nove parlamentarne većine, te da će ova djelovati prema potrebi, kada nekome nešto treba, kao što radi i izvršna vlast.

Dušanka Majkić (SNSD), poslanik u Predstavničkom domu BiH, ističe da turbulencije u strankama koje su dio parlamentarne većine neće ništa promijeniti u funkcionisanju zakonodavne i izvršne vlasti.

"Ni do sada nije bilo parlamentarne većine, nego se djelovalo od zakona do zakona. Nije bilo 'istrčavanja' stranki na vlasti kada su zakoni u pitanju, vrlo dobro i bez problema su se dogovarali oko imenovanja", kazala je Majkićeva, te dodala da ukoliko ne bude izmjena Izbornog zakona BiH, ne vidi na koji način implementirati izbore i koja je onda svrha njihovog održavanja.

Damir Bećirović (DF), poslanik u Predstavničkom domu BiH, smatra da će parlamentarna većina u ovom domu djelovati samo kada je u pitanju raspodjeljivanje pozicija unutar odbora i komisija i kada je u pitanju dijeljenje novca.

"Sve ostalo već odavno ne funkcioniše, a najnovija dešavanja u dvije pozicione stranke, SDA i SDS, samo će dodatno usložniti situaciju", kazao je Bećirović.

Mirsad Isaković (SBB), poslanik u Predstavničkom domu BiH, ističe da ga situacija u SDA nije iznenadila, ali da istup Borislava Bojića iz SDS-a jeste.

Kada je u pitanju većina, Isaković kaže da se ona formira od zakona do zakona.

Upozorio je i na činjenicu da je on jedini poslanik koji je u srijedu reagovao na usvajanje Zakona o platama u institucijama BiH, koji se odnosi na plate vojnika u Oružanim snagama BiH, te da je to ozbiljno narušavanje budžeta institucija BiH.

Naglašava da bi se mogla obistiniti izjava Fahrudina Radončića, lidera SBB-a, da će Denis Zvizdić (SDA), predsjedavajući Vijeća ministara, otići sa pozicije do 1. aprila, jer, kako je rekao, on se ponaša arogantno prema zakonodavnoj vlasti.

Šefik Džaferović, potpredsjednik SDA i zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, kaže da je i ranije bilo problema s "većinom" u ovom domu, te da se većina pravila od tačke do tačke.

Sličnog mišljenja je i njegov kolega Mladen Bosić, iz SDS-a, takođe, jedan od zamjenika predsjedavajućeg u Predstavničkom domu BiH, koji je rekao da, koliko on zna, parlamentarna većina ne postoji već više od šest mjeseci.

Opozicione stranke sada imaju 23, a vlast 19 poslanika.

Bakir Izetbegović, lider SDA, rekao je za N1 da turbulencije u SDA neće poremetiti ovu stranku, da će iz toga izači jača i da će u oktobru uslijediti povratak SDA.

Kaže da je odavno planirano prečišćavanje, te da su se neki kadrovi, članovi SDA, ulijenili i da spavaju na lovorikama.

Srećko Latal, politički analitičar, ističe da teško da zakonodavna i izvršna vlast može biti neefektivnija nego što jeste, te da ne postoji nijedan ozbljniji zakon koji je ova vlast donijela, izuzevši Zakon o akcizama, koji je rezultat pritiska i lobiranja.

"Moguće je da dođe i do smjene Vijeća ministara, ali je onda pitanje postoji li blok koji bi mogao formirati vlast, jer u suprotnom bi bilo isto jer bi, do izbora, ova ista radila u tehničkom mandatu", kazao je Latal.