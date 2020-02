"BiH da riješi problem trgovine ljudima ili ostaje bez sredstava iz SAD"

Ukoliko se BiH ne pozabavi pitanjem trgovine ljudima i ne zaustavi dalje padanje na listi, postoji opasnost od povlačenja sredstava SAD iz zemlje, kazala je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) zamjenica direktora USAID-a Boni Glik.

Takođe je naglasila da pravosudni sistem treba biti van političke kontrole, te da se uz adekvatne mjere koje podrazumijevaju i sigurnost za investitore, BiH od zemlje iz koje odlaze ljudi može transformisati u zemlju u kojoj ostaju.

USAID je investirao milijardu dolara u Bosnu i Hercegovinu, a sada imaju novi fokus koji su nazvali put ka samoodrživosti.

"Govorimo o partnerstvu sa zemljama i njihovom putu ka samoodrživosti. Ideja je da, jednoga dana, svaka zemlja u kojoj radi USAID, postane zemlja koja više ne zavisi od inostrane pomoći, nego je samoodrživa, a priroda odnosa se mijenja u strateško partnerstvo. Kada smo prvi put došli ovdje pomogli smo u ponovnoj izgradnji infrastrukture i institucija u BiH, a sada smo u fazi da imamo puno sofisticiranije odnose, koji idu u pravcu ekonomskog razvoja i održivosti, otvaranja novih radnih mjesta, izvoz poljoprivrednih proizvoda, kretanja ka integraciji u Evropsku uniju i partnerstvo sa NATO. Priroda odnosa se promijenila, jer se BiH na svom putu ka samoodrživosti, promijenila i transformisala i mi pomažemo zemlji na tom putu", kazala je Glik.

Ona je ukazala i na korupciju u javnim nabavkama i važnost da BiH privuče međunarodne investitore, a osim toga istakla je da Vlada SAD-a i predsjednik Donald Tramp koncept trgovine ljudima uzimaju kao veoma ozbiljan problem.

"Prošlog mjeseca izdao je izvršnu naredbu u vezi s tim. To utiče i na rad USAID-a ukupno i USAID-a u Bosni i Hercegovini. Oni se moraju skoncentrirati na dominaciju trgovine ljudima. BiH je bila zemlja gdje to nije bio problem, ali tokom vremena, vidjeli smo pogoršanje situacije u posvećenosti vlasti da zaustave trgovinu ljudima. To je moralno korozivno okruženje gdje vlasti ne zastupaju sopstvene ljude, ali ni druge koji su žrtve trgovine ljudima kroz ovu zemlju", dodala je zamjenica direktora USAID-a za Radio Slobodna Evropa.

Poručila je da ako vlast BiH nije sposobna da se pozabavi pitanjem trgovine ljudima, SAD će za manje od godinu dana morati srezati svu pomoć našoj zemlji.

"To će imati strašan uticaj na ovu zemlju, kao i na njenu reputaciju u smislu mjesta na koje investitori trebaju doći i uložiti novac, tako i njeno stavljanje u kategoriju nekih od najniže rangiranih vlada. Podsjećam građane ove zemlje da je BiH bila dobro plasirana i da je vlada preduzimala snažne mjere da se bori sa trgovinom ljudima, ali je pala na toj međunarodnoj listi i da je u opasnosti da postane jedna od najlošije plasiranih zemalja koja se ne bori protiv trgovine ljudima. Mi u SAD to jako ozbiljno shvatamo", naglasila je Glik.