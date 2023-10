BiH do daljeg neće nabavljati moderne zapadne tenkove

SARAJEVO - Oružane snage BiH pokrenule su program modernizacije uz pomoć NATO-a, SAD i drugih saveznika.

Kao i druge bivše jugoslovenske republike i evropske zemlje koje su svoju vojnu doktrinu i vojno-tehnološke kapacitete bazirale na pristupu koji je zagovarao bivši Sovjetski Savez, i BiH treba da razmisli da li želi da nabavi modernu zapadnu opremu ili želi da nastavi da koristi sisteme iz bivše JNA.

Ovo je važno jer sovjetska i zapadna vojna doktrina nisu uvijek kompatibilne i zavise od tipa opreme koja se koristi.

U Ministarstvu odbrane BiH su nam rekli da OS BiH planiraju modernizaciju postojećih tenkova u sastavu OS BiH M-84 bivše JNA, koji su zasnovani na sovjetskom tenku T-72, kao i američkih tenkova M60A3, te zadržavanje transportera M113A2. To znači da se BiH opredijelila za "mješoviti" model, barem u dogledno vrijeme, a ne za nabavku moderne zapadne opreme.

Kada su u pitanju tenkovi i oklopna vozila, sovjetska doktrina je da se proizvede veliki broj jeftine, lagane i lako pokretne opreme. Ideja je da će lakši tenkovi biti pokretniji s manjom potrošnjom goriva, pa time imati i veću autonomiju. Lakše će se kretati postojećim cestama, mostovi ne treba da imaju preveliku nosivost, a u slučaju gubitka opreme, lako se nadomjesti novim komadima tehnike.

Zapad je, s druge strane, svoju doktrinu zasnovao na skupim, teškim i dobro oklopljenim vozilima. Ova oprema u principu troši više goriva, teže se kreće na blatnjavom terenu i ne može preći manje nosive mostove, što djelimično može ograničiti područje na kojem se mogu iskoristiti.

Rat u Ukrajini je prvi veliki oružani sukob u kojem su se tehnologije sovjetskog i zapadnog tipa u velikom broju susrele na bojnom polju. Pokazalo se da je Zapad bio u pravu i da se njihova doktrina bolje pokazala na terenu. Tenkovi zapadnog tipa i nakon pogađanja, kao što je bilo u slučaju uništenih njemačkih leoparda i britanskih čalendžera, posadama su omogućili preživljavanje. U borbama do sada nije izgubljen nijedan član ukrajinskih posada. Američki bredliji su se takođe pokazali boljim od sovjetskih pandama jer pješadija u njima ima bolju šansu da preživi. Brojni su videi procurili sa ukrajinskih ratišta gdje je posada ovih vozila odšetala bez težih povreda čak i nakon direktne ekplozije tenkovske nagazne mine. Sovjetski tenkovi i oklopna vozila nakon pogađanja često dovode do potpunog gubitka posada. Ukrajinsko bojno polje puno je sovjetskih tenkova T-72 i njihovih varijacija sa otkinutim kupolama jer manja masa, manje oklopa i niža silueta zahtijevaju da se granate skladište u kupoli, tik uz posadu. Eksplozije ovih sredstava dovele su do dizanja kupola u vazduh i potpunog uništenja tenka. Zapadni tenkovi municiju skladište odvojeno u posebne odjeljke na zadnjem kraju tenka, pa i ako budu pogođeni, tenk ne bude uništen, a posada preživi. Najveća većina sovjetskih tenkova više se ne može popraviti, a većina pogođenih zapadnih tenkova osposobljena je i ponovo vraćena na front.

Slično je i kada su u pitanju artiljerijske granate i rakete. Sovjetska doktrina predviđa masovnu proizvodnju jednostavnih granata koje se ispaljuju u ogromnoj količini. Zapadne granate su skuplje, ali sofisticiranije. Lakše pogađaju mete, pa se ne moraju ispaljivati u prevelikom broju. To sve znači ne samo veću preciznost na bojnom polju, već i manji broj kamiona i skladišta za logistiku, što znači manju ranjivost na napade na pozadinske mete.

U odgovoru koji su nam poslali iz MO BiH kažu da se drže Pregleda odbrane koji je usvojilo Predsjedništvo BiH i Plana razvoja i modernizacije OS BiH 2017-2027.

"Osnovni cilj modernizacije je dostizanje pune interoperabilnosti i kompatibilnosti sa zemljama članicama NATO-a, kao osnovnog uslova zajedničkog djelovanja u budućnosti, sa opremljenim i osposobljenim OS BiH spremnim da odgovore na sve sigurnosne izazove u skladu s Zakonom o odbrani BiH", kažu oni.

Tenkovi OS BiH M60A3 koje ima BiH su devedesetih modernizovani u odnosu na originalni tenk M60 iz 1962. godine, ali i dalje su znatno lošiji od modernog M1 abramsa koji se sada isporučuje Ukrajini. Ima slabiji top, tanji oklop, iako je verzija A3 modernija od originala.

(Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država.)