BiH dobija nove ambasade, privrednici bez očekivanja

SARAJEVO, BANJALUKA - Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o otvaranju ambasada BiH u Keniji, Slovačkoj, Brazilu, Alžiru, Maroku, Azerbejdžanu i Tunisu, što je dobro, posebno jer BiH do sada nije imala ambasade u Južnoj Americi i Africi, međutim privrednici smatraju da je prije te odluke trebalo izraditi analizu, jer iz ekonomskog ugla nema koristi od otvaranja ambasada u tim zemljama.

"Neke od tih zemalja pokriva Ambasada BiH u Turskoj i roba bez ikakvih problema i danas ide u te zemlje. Jasno je da nisu samo ekonomski parametri presudni u otvaranju ambasada i da tu dosta ulogu igra politika, ali bojim se da nećemo imati nikakve koristi od tih ambasada i da će se u njima samo nagomilati administracija", rekao je Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH.

Inače, diplomatsko-konzularna mreža Bosne i Hercegovine, osim sjedišta, ima 56 predstavništava, a revizori su nekoliko puta pisali o njenoj neorganizovanosti.

"Kroz revizijske aktivnosti u sjedištu i realizovane posjete DKP mreži konstatovali smo da DKP-i zvanično ne planiraju svoje aktivnosti tokom godine, a samim tim i ne sačinjavaju izvještaje koje bi sadržavao pregled realizovanih aktivnosti u toku godine. Postavlja se pitanje u kojoj mjeri i opsegu svaki DKP doprinosi realizaciji Programa rada Ministarstva u toku godine i po kojim programima ili potprogramima su te aktivnosti realizovane", naveli su revizori u posljednjem izvještaju o reviziji Ministarstva spoljnih poslova BiH.

Igor Crnadak, bivši ministar spoljnih poslova BiH, kaže da je iz Ministarstva i ranije išao prijedlog prema Predsjedništvu BiH za otvaranje novih ambasada, ali da nikada nije dobio zeleno svjetlo.

"Među novim ambasadama nema one u Portugalu, a mi smo je, recimo, predlagali. U svakom slučaju, treba jedna ozbiljna revizija DKP-a i u ovom trenutku teško je reći da li je mogao biti neki bolji raspored. Sada imamo situaciju da ovim dobijamo jednu zemlju koja je u EU, u Africi, gdje nismo imali nijednu ambasadu, i u Južnoj Americi. Dobro je da ćemo imati ambasadu u Brazilu jer je svojevremeno BiH bila jedina zemlja u kojoj je Brazil imao svoju ambasadu, a da ta država nije imala ambasadu u Brazilu", rekao je Crnadak.

Kada je riječ o novcu, MIP-u je budžetom za 2020. godinu odobreno malo više od 53 miliona KM, što sasvim sigurno neće biti dovoljno ukoliko dođe do otvaranja novih ambasada, što nije ni jeftin, a ni jednostavan posao.

"Sada ostaje da se to izbalansira u nekom finansijskom smislu i to će u narednom periodu značiti značajnu promjenu u budžetu Ministarstva zbog novih DKP-a. Procedura otvaranja novih DKP-a je dosta zahtjevna i komplikovana i uključuje odluke najviših institucija države. Ukoliko postoji politička volja i ako ne postoje neki veći unutrašnji problemi u tim državama, onda to može da ide relativno brzo", rekao je Crnadak.