BiH i Crna Gora otvorile zajednički granični prelaz "Vraćenovići"

BILEĆA - Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija i predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković otvorili su danas na putu Nikšić-Bileća zajednički granični prelaz "Vraćenovići", vrijednosti investicije iznad 2,5 miliona evra.

Tegeltija je rekao u obraćanju da je ovo još jedan u nizu uspješno realizovanih projekata BiH i Crne Gore sa Evropskom unijom i izrazio nadu da ovo nije posljednji i da će u narednim godinama biti još većih realizovanih uspješnih projekata.

U obraćanju uoči svečanog otvaranja ovog graničnog prelaza na putu Nikšić-Bileća, vrijednosti više od 2,5 miliona evra, Tegeltija je izrazio ubjeđenje da ovo nije posljednji zajednički projekat, te da će u narednim godinama uslijediti još veći projekti koji će biti uspješno realizovani.

"Želim posebno da se obratim graničnim policajcima i carinicima Crne Gore i BiH koji već više od 20 godina zajedno omogućavaju nesmetan prolaz ljudi i roba na ovim prostorima, jer su oni ti koji su omogućavali da naša privreda sarađuje, a naši građani međusobno komuniciraju. Vaš rad u prethodnih 20 godina odvijao se u nehumanim i lošim uslovima, ali vas to nije spriječilo da uspješno obavljate svoje poslove", istakao je Tegeltija.

On je naglasio da ovaj projekat granični policajci i carinici smatraju kao vid zahvalnosti za to što su radili u prethodnim godinama.

"U to ime, zaista vam hvala što ste omogućili da se robni i putnički kontakti nesmetano odvijaju između Crne Gore i BiH. Radite na različitim graničnim prelazima, ali ono što vam možemo obećati jeste da ćemo se u narednih nekoliko godina potruditi da i drugi granični prelazi između BiH i Crne Gore budu onakvi kakve zaslužujemo u 21. vijeku", rekao je Tegeltija.

On je naglasio da ostaje obaveza vlasti i jedne i druge zemlje da omoguće bolju ekonomsku saradnju, te da je za to neophodna infrastruktura i granični prelazi koji će omogućiti nesmetan i brz prelazak ljudima dobre volje i privrednicima koji žele uspješno da rade, ali koji će biti prepreka ilegalnoj trgovini i ljudima i robom.

"BiH je opredijeljena za unapređenje infrastrukture prema Crnoj Gori i gradićemo puteve koji su veoma skupi sa stanovništa naših projekata, ali u okviru projekta EU gradićemo put od Foče do Šćepan Polja, uključujući most koji predstavlja zajedničku graničnu liniju. Sa ovog mjesta sada obećavam da ćemo to započeti u narednoj 2021. godini", istakao je predsjedavajući Savjeta ministara.

On je izrazio nadu da će svi granični prelazi biti modernizovani i otvoreni do 2024. godine.

Zajednički granični prelaz "Vraćenovići" izgrađen je na teritoriji Crne Gore, a integracijom dva granična prelaza u jedan zajednički, u kome od danas rade granične službe BiH i Crne Gore, principom jednog zaustavljanja, pojednostavljen je prelazak granice između ove dvije zemlje.

Ovaj savremeni granični prelaz, površine je 9.000 metara, sa tri ulazne i tri izlazne trake, kao i jednom posebnom trakom za teretna vozila.

Izgradnja objekta zajedničkog graničnog prelaza "Vraćenovići" počela je krajem februara od kada je bio zatvoren zbog izgradnje saobraćajne infrastrukture.