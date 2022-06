BiH ipak bez statusa, ali uz ubrzani put ka kandidaturi

BRISEL - Bosna i Hercegovina neće dobiti kandidatski status na ovom Evropskom samitu, ali će joj Evropska komisija pomoći da ga dobije do kraja ove godine, rekao je austrijski kancelar Karl Nehamer nakon maratonske sjednice ovog najvišeg evropskog tijela.

On je istakao da je Bosna i Hercegovina bila tema troposatne rasprave 27 evropskih lidera i da je Austrija doprinjela da i Bosna i Hercegovina ima realnu evropsku perspektivu, kao i Ukrajina i Moldavija.

Candidate status of was at the centre of #EUCO discussion for 3.5 hours, says Chancellor @karlnehammer. Result is an #EU27 request to European Commission to accelerate the process of assessing #BiH’s readiness for a candidate status.

(= file back to lost Commission) pic.twitter.com/ydwbZclF4H