BiH izgubila i oružje i pare zbog nezakonitih ugovora

SARAJEVO - Nakon što je Sud BiH krajem prošle godine potvrdio optužnicu protiv Selma Cikotića, aktuelnog ministra bezbjednosti BiH, a zbog zloupotrebe položaja i sklapanja ugovora s firmom "Scout" iz Zagreba o prodaji pokretne vojne imovine dok je obavljao dužnost ministra odbrane, ovaj sud donio je presudu kojom se navedenoj firmi dopušta zapljena municije i naoružanja koje je u vlasništvu Oružanih snaga (OS) BiH, a koja je vrijedna 20 miliona KM.

Iz Ministarstva odbrane BiH za "Nezavisne novine" poručuju da ovdje nije riječ o nadoknadi štete, već isključivo o predaji viška, odnosno neperspektivne vojne imovine, te da BiH već ispunjava obaveze prema "Scoutu" onako kako je to predviđeno presudom.

Podsjetimo, u potvrđenoj optužnici s kraja 2021. godine navodi se da je ministar Cikotić u toku obnašanja funkcije prvog čovjeka odbrane BiH između 2009. i 2011. godine s još nekoliko osoba iskoristio službeni položaj te donio i potpisao dvije odluke o odobravanju isporuke ili zamjene robe, četiri rješenja o isporuci municije, te zaključio četiri aneksa na četiri osnovna ugovora o prodaji neperspektivnog naoružanja i municije, čime je direktno i nezakonito promijenio ugovore koji su 2003. i 2004. godine potpisani između kompanije "Scout" i tada entitetskih ministarstava odbrane o kupovini viška naoružanja.

Na taj način oštećen je budžet BiH za milione KM.

"Umjesto zastarjelog naoružanja i municije, koje je bilo predviđeno za otpis i prodaju, izmjenama ugovora izvozio je oružje i municiju većeg kvaliteta i potražnje na tržištu. Na taj način oštetio je budžet za oko 9,7 miliona maraka, a drugima je pribavio imovinsku korist u višemilionskom iznosu", navedeno je, između ostalog, u optužnici Tužilaštva BiH.

Ali, uprkos činjenici da su potpisani novi ugovori na relaciji "Scout" - Ministarstvo odbrane BiH, zagrebačka kompanija tužila je BiH jer nisu bile ispunjene ranije obaveze koje su imali s ministarstvima odbrane RS i FBiH, što je Sud BiH uvažio 2017. godine. U presudi je navedeno da Ministarstvo odbrane BiH, kao nasljednik ugovora, mora "Scoutu" isporučiti obećano naoružanje i municiju, vrijednu 20 miliona KM.

Iz Ministarstva odbrane (MO) BiH rečeno je da ovo tijelo radi u skladu s presudom Suda BiH od 15. marta 2017. godine, te rješenjem Suda od 20. decembra 2019, a sve u skladu s odlukom Predsjedništva BiH iz 2009. godine.

"Radi se o različitim vrstama i količinama municije i naoružanja (ukupno 68 stavki), a shodno ugovorima koje su zaključila i potpisala bivša entitetska ministarstva odbrane. MO BiH je, u skladu s odlukom Predsjedništva BiH, samo realizator istih. Navedenom presudom obuhvaćena je i municija kalibra 12,7 mm, koja je svrstana u višak, te kao takva i nije deficitarna za potrebe OS BiH (starost ove municije je između 30 i 55 godina)", saopšteno je iz MO BiH.

Mirko Okolić, zamjenik ministra odbrane BiH, poručuje da ovo neće napraviti neke veće probleme Ministarstvu, ali priznaje da ih je i te kako bilo u prethodnom periodu.

"Problema je bilo od same afere koja je izbila potpisivanjem ugovora između 'Scouta' i Ministarstva odbrane. To je sve posljedica djela Ministarstva odbrane FBiH, koje je u to vrijeme prodalo ono što je bilo na spisku firmi 'Scout', a nikad nije bilo realizovano. Novim Zakonom o odbrani Ministarstvo odbrane BIH je to naslijedilo kao predmet i naravno da se to iskomplikovalo. Tu je bilo svega i svačega", pojašnjava Okolić i dodaje da će ovoj zagrebačkoj firmi biti predato sve onako kako je predviđeno presudom.

"Ministarstvo odbrane je svojevremeno mislilo da to nije to što je ostalo da se da 'Scoutu', oni su mislili drugačije, pa je došlo do sudske presude. Nije to nikakva nadoknada štete, već davanje onoga što njima pripada i na šta imaju pravo po sudu. Nije tu došlo do davanja nekog novog naoružanja u prethodnom vremenu, zbog čega je podignuta optužnica, nego je to dolazilo do samoinicijativne zamjene sredstvo za sredstvo, što svakako nije bilo u redu, i zbog toga je podnesena i krivična prijava", istakao je Okolić.