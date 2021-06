BiH jedna od tema na zasjedanju Savjeta bezbjednosti UN

NJUJORK - Savjet bezbjednosti UN započeo je večeras sastanke u okviru trećeg dijela zasjedanja u Njujorku tokom kojeg će jedna od tačaka biti i situacija u BiH.

Članovi Savjeta započeli su treći dio u 21.00 čas, a BiH je peta tačka dnevnog reda.

U okviru trećeg dijela zasjedanja, članovi su do sada govorili o situaciji na Bliskom istoku, a u toku je rasprava o stanju u Demokratskoj Republici Kongo.

Savjet je ranije danas održao sastanke o kibernetičkoj bezbjednosti i borbi protiv terorizma.

Rasprava o BiH je posljednja tačka na dnevnom redu, a očekuje se da će članicama Savjeta bezbjednosti biti predočeno pismo Valentina Incka da je dao ostavku na mjesto visokog predstavnika, te o odluci Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira da je njegov nasljednik Kristijan Šmit.

Moguće je da Rusija zatraži da Savjet bezbjednosti da svoj stav o ovome, ali da bi se takva odluka donijela, potreban je konsenzus stalnih članica ovog tijela.

Osim Rusije, to su Sjedinjene Američke Države, Kina, Francuska i Velika Britanija.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska prihvatiti novog visokog predstavnika u BiH samo ukoliko on bude imenovan odlukom Savjeta bezbjednosti UN, te da Republika Srpska nema namjeru da sarađuje sa licima koja imaju sumnjive mandate.

Dodik je uoči sjednice Savjeta bezbjednosti UN, u okviru bi trebalo da budu održani sastanak i konsultacije o BiH, rekao da je imenovanje Kristijana Šmita za visokog predstavnika "nakaradna situacija" i Srpska će se po ovom pitanju ponašati u skladu sa stavom Narodne skupštine.

"Mi ćemo prihvatiti imenovanje samo ako je to odluka Savjeta bezbjednosti UN. Ako ne bude, ja ću vjerovatno imati priliku u okviru Predsjedništva da mu kažem da je on za nas neizabran i da on za nas nema značaj visokog predstavnika. Ako dođe na taj način, niko ne treba da sumnja da mu neću reći da Republika Srpska nema namjeru da sarađuje sa licima koji imaju sumnjive mandate", rekao je Dodik danas novinarima u Beogradu.