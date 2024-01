BiH još daleko od "Amber alerta"

SARAJEVO - Iako je i ranije najavljivano da će "Ambert alert" nakon Srbije zaživjeti i u Bosni i Hercegovini, do toga do daljeg najvjerovatnije neće doći jer Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH nije podržala inicijativu uvođenja u upotrebu javnog sistema obavještavanja o nestanku djece na teritoriji BiH.

Predrag Kojović, poslanik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, koji je sa koleginicama Sabinom Ćudić i Aidom Baručija pokrenuo ovu inicijativu, kazao je za "Nezavisne novine" da je neprijatno iznenađen odlukom komisije koja je donesena u srijedu.

"Radi se o jednoj inicijativi koja zaista nema nikakav etnički i entitetski predznak. To je normalna, ljudska stvar, da pomognemo roditeljima čija djeca se izgube, nestanu, i da uvedemo sistem koji se pokazao vrlo efikasan u Americi i Evropi i u upotrebi je već duže od 15-20 godina", kaže Kojović i dodaje da je istinski i neprijatno iznenađen reakcijom koalicionih partnera SNSD-a i HDZ BiH.

"Ja nisam bio na glasanju, ali pretpostavljam da je SNSD bio tamo i da je samo jedan član bio prisutan i u komisiji glasao suzdržano, HDZ protiv, i na taj način su nam pokazali da u parlamentu sjede ljudi iz tih stranaka koji ne mogu ništa da urade i odluče, kao i da donesu najjednostavniju odluku bez šefovskih odobrenja, svojih partijskih lidera i to je zaista razočaravajuće", ističe Kojović.

Napominje da to na neki način govori i o tome da ne dijelimo ni neke osnovne ljudske i humanitarne vrijednosti, a koje su, kako kaže, nešto oko čega bi svi trebalo da se okupimo i oko kojih ne bi trebalo da bude spora.

"Pogotovo sam iznenađen jer sam o ovoj inicijativi, prije nego što smo je uputili u proceduru, razgovarao sa ministrom Nenadom Nešićem, u čijem resoru se nalazi ovo pitanje. On je bio izuzetno raspoložen da se ova inicijativa realizuje i ja mu na tome zahvaljujem, kao i na njegovom razmišljanju i razumijevanju. Nažalost, ljudi iz SNSD-a izgleda da nisu komunicirali s njim jer nisu glasali za. Međutim, iskreno da vam kažem, posebno mi je problematičan stav HDZ-a koji je zaista rigidan i na neki način će uticati u narednom periodu i na moje djelovanje u parlamentu", rekao je Kojović.

Da sistem "Amber alert" treba da postoji u Bosni i Hercegovini potvrdio je za "Nezavisne novine" Nenad Nešić, ministar bezbjednosti BiH.

"Smatram da moramo voditi računa o nadležnostima, o ustavnom poretku i podjeli ingerencija između Republike Srpske i Federacije BiH. Mislim da dogovorom i dijalogom možemo doći do rješenja kako da 'Amber alert' zaživi i u BiH, jer vidjeli ste da je skoro zaživio i u Srbiji, a ima još mnogo zemalja u svijetu koje koriste taj sistem", kaže Nešić.

Ističe da, s obzirom na sve što se dešava u posljednje vrijeme, smatra da je rano uzbunjivanje nešto što je potrebno i što bi, kako kaže, moglo spasiti ljudske živote. "Ako spasimo makar jedan ljudski život to bi značilo opravdanost uvođenja 'Amber alerta' i ja ću obaviti sastanak sa navedenom komisijom i vidjeću zašto inicijativa nije prošla. Vjerujem da je došlo do nekog nesporazuma i smatram da ukoliko budemo poštovali ustavni poredak i podjelu nadležnosti između entiteta da neće biti problema da se taj sistem uvede u BiH", rekao je Nešić.

Radovan Kovačević, zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH, kazao je za "Nezavisne novine" da nije upućen u inicijativu, kao i da ne zna na čiji prijedlog je upućena, kao ni kako je teklo glasanje jer nije prisustvovao sjednici Zajedničke komisije.

"Ne mogu da komentarišem jer nisam prisustvovao sjednici, znam da gospodin Nović, takođe, nije prisustvovao, ne znam za gospođu Vulić. Inače, to je nešto čime bi trebalo da se pozabavim, nisam protiv 'Amber alerta', ali nisam siguran da li je to nadležnost BiH ili je entitetska nadležnost, i to je nešto što bi trebalo da se provjeri", smatra Kovačević.

Šta je "Amber alert"

Podsjećamo, sistem "Amber alert" je nastao 1996. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a naziv je dobio po Amber Hagerman, devetogodišnjoj djevojčici iz Teksasa, koja je oteta i ubijena. Ovaj sistem koriste brojne zemlje svijeta, kao i Srbija i Hrvatska u regionu.

U Hrvatskoj je "Amber Alert" aktivan od novembra 2022. godine, a od 1. novembra prošle godine implementacija ovog sistema započela je i u Srbiji, što omogućava brže i efikasnije alarmiranje građana o nestanku djeteta, čime se automatski povećava mogućnost za njegov pronalazak.

