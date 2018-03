BiH kasni s ispunjavanjem uslova MMF-a

BANJALUKA, VAŠINGTON - Bosna i Hercegovina neće usvojiti zakon o osiguranju depozita BiH do kraja mjeseca, iako je to obaveza prema Međunarodnom monetarnom fondu u sklopu aranžmana.

Naime, u prvom pregledu MMF-a, objavljenom u sklopu dobijanja druge tranše Produženog aranžmana od ukupno 150 miliona maraka, od čega trećina pripada RS, rečeno je da MMF očekuje da zakon u parlamentu bude usvojen do kraja marta.

Međutim, kako nam je nezvanično rečeno, zakon je nedavno povučen iz parlamentarne procedure iz zabrinutosti da bi mogao pasti prilikom glasanja, i vraćen na ponovno razmatranje u Savjet ministara.

U Savjetu ministara nam je rečeno da će zakon pred ministre naredne srijede, a da bi onda mogao ponovo biti upućen u parlament sredinom narednog mjeseca. Da li će biti usvojen - zasad niko ne želi javno da govori o tome, s obzirom na to da ne postoji parlamentarna većina na nivou BiH.

Nezvanično, očekuje se da tekst bude upućen u hitnoj proceduri, čime bi se, uz dva glasa bivša SDS-ova poslanika - Đorđe Krčmara i Borislava Bojića, zakon mogao usvojiti bez entitetskih ograničenja.

Međutim, to nije bio jedini uslov koji bh. vlasti nisu ispunile... Do kraja mjeseca entitetske vlasti trebalo je da usvoje identičnu metodologiju za utvrđivanje sistemski važnih domaćih banaka, međutim, kako sada stvari stoje, teško je očekivati da će se to desiti.

Podsjećanja radi, ova metodologija je važna za implementaciju memoranduma o razumijevanju za finansijsku stabilnost, kojeg treba usvojiti do juna ove godine.

MMF je, takođe, jasno zacrtao da vlasti FBiH treba do maja da usvoje zakon o porezu na dohodak, ali i dalje nije jasno da li će se to i desiti.

Obavezali su se i na dubinsku analizu dva telekom operatera u FBiH, a MMF sada očekuje da taj posao bude završen do septembra, međutim ostaje otvoreno pitanje da li će posao na koji smo se obavezali još 2016. godine biti urađen u roku. Uskoro će se pokazati da li je dubinska analiza započeta samo da bi stigao novac MMF-a, ili postoji iskrena namjera da se taj posao uradi do kraja.

Podsjećamo da je Nedim Ilahi, šef Misije MMF-a za BiH, nedavno "Nezavisnim" rekao da telekom operateri ne moraju biti privatizovani, već da vlasti u FBiH treba da nađu način kako će poslovanje ovih javnih preduzeća biti u skladu sa tržišnim uslovima i bez opterećenja za budžete.

Na naše pitanje Misiji MMF-a u Sarajevu da li su utvrđene prethodne mjere kao uslov za narednu tranšu, rečeno nam je da će se to desiti kada dođe misija iz Vašingtona.

"Radujemo se predstojećim razgovorima tokom proljetnog sastanka MMF-a i Svjetske banke u Vašingtonu u aprilu. Osoblje MMF-a će posjetiti BiH tokom narednih mjeseci i provesti razgovore o drugom pregledu reformskog programa koji je podržan od strane MMF-a kroz Produženi aranžman", saopšteno je nakon posjete Misije u BiH.

MMF je pozvao vlasti BiH da pojačaju napore na ispunjavanju uslova, a pohvalio ih je zbog napretka u oblasti bankarske legislative.

"U tom svjetlu direktori pružaju ohrabrenje da se hitno usvoji novi zakon o osiguranju depozita te podvlače potrebu reformisanja entitetskih razvojnih banaka", saopšteno je.

Uslovi

* Do kraja marta usvojiti zakon o osiguranju depozita

* Do kraja marta utvrditi metodologiju za sistemske banke

* Do kraja maja usvojiti federalni zakon o porezu na dohodak

* Do juna usvojiti memorandum o razumijevanju za finansijsku stabilnost

* Do septembra završiti dubinsku analizu telekom operatera u FBiH