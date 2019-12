BiH konačno preuzima kontrolu nad svojim nebom, preleti donose milione

SARAJEVO, BANJALUKA - Bosna i Hercegovina će konačno poslije više od 20 godina potpuno preuzeti kontrolu nad svojim nebom, a po tom osnovu će BiH u idućoj godini biti doznačeno malo manje od 30 miliona KM.

Inače, po osnovu preleta preko teritorije BiH iznad 10.000 metara u ovoj godini Hrvatska, Srbija i Crna Gora prihodovale su 27,3 miliona KM, a to se može zaključiti iz Odluke o raspoređivanju prihoda ostvarenih po osnovu pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi u vazdušnom prostoru BiH za 2019. godinu. Ta odluka je usvojena na sjednici Savjeta ministara BiH, a u njoj je navedeno da BiH po osnovu "en-route" troškova pripada 85,3 miliona KM. Od tog iznosa u BiH će ostati gotovo 58 miliona KM, od čega će Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH (BHANSA) pripasti 55,5 miliona KM, a Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA) oko 2,3 miliona KM.

S obzirom na to da su usluge kontrole preleta preko BiH iznad 10.000 metara pružale Srbija, Hrvatska i Crna Gora, po tom osnovu Agencija za kontrolu vazdušnog saobraćaja Srbije i Crne Gore (SMATSA) dobiće 11,7 miliona KM, dok će Hrvatska kontrola zračne plovidbe dobiti 15,6 miliona KM.

"Naši troškovi će biti veći za 20 odsto, ali očekujemo i značajne finansijske prihode. Očekujemo veći budžet za 30 odsto, odnosno 12 do 13 miliona KM", rekao je Davorin Primorac, direktor BHANSA, a prenose agencije.

U BHANSA kažu da je sve spremno da se u noći sa srijede na četvrtak, odnosno sa 4. na 5. decembar preuzme nebo, te da su svi neophodni uslovi ispunjeni.

"BiH će od 5. decembra preuzeti kontrolu i iznad 10.000 metara. Stvoreni su svi potrebni preduslovi i prethodnih nekoliko godina intenzivno se radilo na tome", rekli su u BHANSA, dodajući da je u prethodnom periodu odškolovan i dovoljan broj kontrolora leta, koji su spremni preuzeti taj posao.

Kada su u pitanju troškovi i sredstva koja se dobijaju po osnovu naknada za prelet preko teritorije neke zemlje, ta sredstva po pravilu ne idu u budžet, osim kroz poreze i doprinose koji se plaćaju na zaposlene u BHANSA i BHDCA. Taj novac, kao u BiH, i u ostalim zemljama koriste isključivo agencije koje pružaju usluge u vazdušnoj plovidbi, odnosno za svoje troškove, opremu, plate zaposlenih i edukacije. U Bosni i Hercegovini su to Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (BHANSA) i Direkcija za civilno vazduhoplovstvo (BHDCA).

BHANSA i BHDCA do sada su nekoliko puta "pokušale" preuzeti kontrolu nad nebom BiH, međutim uvijek bi se nešto iskomplikovalo, a rok za preuzimanje neba nad visinama do 10.000 metara u prošlosti se nekoliko puta probijao i tek 2014. godine BiH je preuzela kontrolu. Koliko novca je BiH izgubila jer nije kontrolisala svoje nebo niko sa sigurnošću ne može tvrditi, a procjene govore - od nekoliko stotina miliona pa do milijardu KM.

Ono što je činjenica jeste da je tokom 2018. godine u vazdušnom prostoru BiH zabilježeno malo više od 397.000 letova, što je za 10 odsto više nego tokom 2017. godine. Prema dostupnim podacima, u prvih šest mjeseci ove godine u BiH su zabilježena 196.044 leta, što je u odnosu na isti period prošle godine više za 13 odsto, a prema prognozama EUROCONTROL-a koje se rade na sedmogodišnji period, i u narednim godinama može se očekivati povećanje broja letova preko BiH za oko pet odsto godišnje.