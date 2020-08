"BiH može da sačuva jedino striktna primjena Dejtonskog sporazuma"

BANJALUKA - Šef Predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu Obrad Kesić izjavio je da je BiH visoko decentralizovana zemlja, zajednica koju jedino može sačuvati striktna primjena modela utvrđenog u Dejtonu, ali Bošnjaci svojim činjenjem dovode Srbe, ali i Hrvate u poziciju iz koje više ne vide budućnost u BiH.

"Jedino ovaj sporazum može da sačuva jedinstvenu BiH, a Bošnjaci to ne mogu, odnosno ne žele da prihvate", tvrdi Kesić.

On je naglasio da put nerazumijevanja, stalnih tenzija i sukobljavanja, političkog i ekonomskog mrcvarenja, vodi BiH u dugi perid stagnacije ka neminovnom raspadu.

Kesić je naveo da je razlog tome u činjenici da bošnjačka politička elita u Sarajevu ne razumije niti prihvata model državne zajednice utvrđen Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Zbog toga, tvrdi on, zatvaraju sve puteve koji bi doveli do ozbiljnog kompromisa, do dogovora koji bi sačuvao zajedničku zemlju.

Kesić tvrdi da je sadašnja situacija potpunog nerazumijevanja u Sarajevu paralizovala BiH, dok bošnjačka politička elita svako pitanje iz Banjaluke tretira po principu biti ili ne biti za opstanak države.

"Odgovor iz Sarajeva na ključne teme koje potencijarju Srbi je rigidan, radikalan, nefleksibilan, a to ukoliko ne dođe do bitnog preokreta, vodi ka raspadu zemlje", naglasio je Kesić za "Euroblic".

Prema njegovim riječima, samo je pitanje da li to ide brzo, kraćim putem ili će duže trajati, krećući se sporijim putem, ali istom rješenju.

Kesić je ukazao da otimanjem nadležnosti od Republike Srpske, suprotno Dejtonskom sporazumu, Sarajevo stvara "lakrdiju od države", te da se, ono što visoki predstavnik nije uspio nametnuti, sada radi posredstvom Ustavnog suda BiH.

"Oni mijenjaju Dejtonski sporazum, mijenjaju zakone, a to uopšte nije u njihovoj nadležnosti. Ako se tako nastavi, ako politička elita Bošnjaka ne shvati da taj model vodi direktno u destrukciju zemlje, ako se ne vrate izvornom mirovnom sporazumu, gdje Bošnjaci, Srbi i Hrvati imaju isti udio u toj zemlji, mi nećemo imati šanse da riješimo probleme koji vode raspadu BiH", uvjeren je Kasić.

On smatra da Bošnjaci time dovode Srbe, ali i Hrvate, u poziciju iz koje više ne vide budućnost u takvoj BiH, nemaju volju da je prihvate jer se gradi na štetu njihovih interesa.

Kesić je napomenuo da strane diplomate u BiH imaju pogrešan pogled na državne probleme.

"Oni smatraju da sve što Republika Srpska radi, stvaljajući u tu ulogu i Hrvate i HDZ, da je to rušenje BiH. Oni ne shvataju da to apsolutno nije cilj iz Banjaluke, nego je cilj odbrana dobijenog u Dejtonskom sporazumu, a sa Hrvatima u Vašingtonskom sporazumu. Nažalost, granice mirovnih sporazuma postepeno se ruše, a to je glavni problem", naglasio je Kesić.