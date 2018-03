BiH nakon Makedonije radi na ukidanju vize za Maroko, Peru i Japan

SARAJEVO - Državljanima Bosne i Hercegovine i Makedonije ove sedmice omogućen je prelazak granica između dvije zemlje samo s ličnom kartom, a Ministarsto spoljnih poslova BiH proteklih mjeseci intenzivno radi na olakšavanju ulaska svojim državljanima u još nekoliko zemalja.

Kako otkriva ministar savjetnik u Ministarstvu spoljnih poslova BiH Nebojša Regoje, BiH radi na ukidanju viza za Maroko, Peru i Japan onim državljanima BiH koji imaju diplomatske, službene i specijalne pasoše. Uskoro bi i između Pakistana i BiH mogle uzajamno da budu ukinute vize za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.

Savjet ministara BiH utvrdio je krajem prošle godine sporazum o međusobnom ukidanju viza državljanima BiH i Narodne Republike Kine kako bi se olakšala putovanja državljanima dvije zemlje te doprinijelo razvoju ekonomije, kulture i turizma.

Regoje za "Klix.ba" kaže da Prijedlog ovog sporazuma još treba da prođe kroz formalnu proceduru. Ranije je najavljeno da će državljani BiH već od prvog januara ove godine moći putovati u Kinu bez viza, ali Predsjedništvo BiH još nije odobrilo Prijedlog sporazuma.

Na ovogodišnjoj listi Passport Indexa BiH je zauzela 46. mjesto, a njeni građani bez vize mogu putovati u 103 države.

Državljanima BiH nije potrebna viza za boravak do 90 dana u Albaniji, Andori, Austriji, na Bahamima, u Belgiji, Brazilu, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj, Čileu, Danskoj, Ekvadoru, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Gambiji, Grčkoj, Holandiji, Hrvatskoj, Islandu, Italiji, Izraelu, Kipru, Latviji, Lihtenštajnu, Litvaniji, Luksemburgu, Mađarskoj, Makau, Maleziji, Malti, Makedoniji, Moldaviji, Monaku, Norveškoj, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu, Rumuniji, Samoi, San Marinu, Sejšelima, Slovačkoj, Sloveniji, Srbiji, Vatikanu, Španiji, Švedskoj, Švajcarskoj, Tunisu i Turskoj.

Za boravak do mjesec dana državljanima BiH viza nije potrebna prilikom putovanja u Gruziju, Indoneziju, Južnu Koreju, Maldive, Mikroneziju, Singapur, Svazilend, Sveti Vinsent i Grenadine, Trinidad i Tobago te Ukrajinu.

Nosioci diplomatskih i službenih pasoša iz BiH bez vize mogu boraviti do 90 dana u Alžiru, Egiptu, Iranu, Izraelu, Ruskoj Federaciji i Ukrajini te do 30 dana u Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Kazahstanu i Kini. Boravak bez vize do 14 dana dozvoljen je s diplomatskim i službenim pasošima u Brunejima te s običnim pasošima na Haitiju.

U Bjelorusiji do pet dana bez vize mogu boraviti i građani s običnim pasošima, ukoliko u ovu zemlju ulaze preko Međunarodnog aerodroma u Minsku.

Prilikom ulaska u sve druge zemlje Evrope i svijeta državljanima BiH su potrebne vize.

Iako je BiH u protekle tri godine popravila svoju poziciju na listi zemalja čiji državljani mogu putovati bez vize, samo četiri zemlje su ukinule vize državljanima BiH u posljednjih sedam godina, i to Moldavija, Bjelorusija, Indonezija i Rusija.

