BiH nakon osam godina skrojila novi ugovor o GP sa Hrvatskom

SARAJEVO, ZAGREB - Ministarstvo bezbjednosti BiH pripremilo je Nacrt ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima (GP), koji bi konačno trebalo da putnicima olakša prelazak zajedničke granice između dvije zemlje.

Podsjetimo, jedna trakavica zabilježena je nedavno, kada je odluka Hrvatske, po kojoj bi pet graničnih prelaza između te zemlje i BiH bilo neupotrebljivo za kamione, razbjesnila bh. vozače teretnjaka.

Ako novi ugovor, koji je BiH skrojila, potpišu obje strane, on će automatski van snage staviti onaj koji su dvije zemlje potpisale još u junu 2013. godine.

Prošle sedmice, podsjetimo, kada je riječ o prelasku kamiona bili su sporni granični prelazi Ivanica - Gornji Brgat, Velika Kladuša - Maljevac, Brčko - Gunja, Strmica - Strmica i Osoje - Vinjani Gornji.

U dokumentu koji je pripremilo Ministarstvo bezbjednosti BiH ovi granični prelazi su svrstani u red onih preko kojih bi trebalo da se odvija i robni saobraćaj.

Prema Nacrtu ugovora, prelazi za međunarodni drumski robni i putnički saobraćaj sa svim inspekcijskim službama bili bi GP Gradiška - Stara Gradiška (do stavljanja u funkciju novog mosta, kada bi ta lokacija preuzela ovu ulogu), potom Bijača - Nova Sela, te Svilaj - Donji Svilaj (nakon što taj GP bude stavljen u funkciju).

Kao granični prelazi za međunarodni drumski robni i putnički saobraćaj, preko kojih bi bio dozvoljen i prevoz robe koja podliježe fitosanitarnoj kontroli, označeni su Orašje - Županja, Izačić - Ličko Petrovo Selo, Gorica - Vinjani Donji, Ivanica - Gornji Brgat te Kamensko - Kamensko.

U red graničnih prelaza za međunarodni robni i putnički saobraćaj svrstani su Brčko - Gunja, Šamac - Slavonski Šamac, Brod - Slavonski Brod, Gradina - Jasenovac, Velika Kladuša - Maljevac, Strmica - Strmica, Osoje - Vinjani Gornji, Neum 1 - Klek, Neum 2 - Zaton Doli te Novi Grad - Dvor.

Ukupno 14 graničnih prelaza služilo bi za međunarodni drumski putnički saobraćaj, a u pitanju su Kostajnica - Hrvatska Kostajnica, Ripač - Užljebić, Prisika - Aržano, Orahovlje - Orah, Crveni Grm - Mali Prolog, Zvirići - Prud, Doljani - Metković te Trebimlja - Čepikuće. Na tom spisku su i granični prelaz u Gradišci, potom Kozarska Dubica - Hrvatska Dubica, Gabela - Gabela Polje 1, Hadžin Potok - Bogovolja, Tržačka Raštela - Kordunski Ljeskovac, te Vaganj - Bili Brig.

Za željeznički saobraćaj između BiH i Hrvatske predviđeni su granični prelazi Brčko - Drenovci, Šamac - Slavonski Šamac, Dobrljin - Volinja, Martin Brod - Ličko Dugo Polje, te Čapljina - Metković.

Dokument, u kojem su pobrojani ovi granični prelazi, trenutno je u formi konsultacija, a zasad je neizvjesno kada će biti ponuđen hrvatskoj strani.

Predviđeno je da ugovor ostaje na snazi neodređeno vrijeme, s tim što se u svako doba može izmijeniti i dopuniti ako na to pristanu obje strane. Pritom, svaka ugovorna strana može otkazati ugovor.

Podsjetimo, već godinama je preko graničnog prelaza Novi Grad - Dvor onemogućen prevoz robe, a po ovom ugovoru, pristane li na to hrvatska strana, trebalo bi da budu podignute rampe i za kamione.

"Naša inicijativa da se to desi traje praktično od ulaska Hrvatske u EU. Činjenica je da, s kim god sam razgovarao, nema pravog odgovora zašto se to desilo. To je greška koju je trebalo ispraviti. Svakako da to privrednici očekuju i to je njihov zahtjev", rekao je za "Nezavisne novine" Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport RS, pozdravlja to što je u planu da za teretni saobraćaj bude otvoren GP Novi Grad - Dvor, ali i iznosi nekoliko primjedaba.

"Recimo, insistiramo na tome da se na frekventnim graničnim prelazima uvede dvadesetčetvoročasovno radno vrijeme, odnosno da 24 sata radi Fitosanitarna inspekcija jer, u protivnom, ništa nam ne vrijedi", rekao je Grbić.

Iz Ministarstva bezbjednosti BiH podsjećaju da ih je Savjet ministara BiH u maju prošle godine zadužio da rade na izradi novog ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima.

"Ovim ugovorom stiču se uslovi za lakši prelazak zajedničke državne granice, odnosno uspostavlja se jednostavan i efikasan sistem kontrole prelaska", naveli su iz Ministarstva bezbjednosti BiH.

Granični prelazi za pogranični saobraćaj

(po novom ugovoru)