BiH ne kontroliše svoje nebo, a hoće svemir

SARAJEVO - Iako duže od deceniju političari u BiH nisu u stanju da u potpunosti preuzmu kontrolu nad vlastitim nebom, ministri u Savjetu ministara BiH danas će raspravljati o istraživanju i korištenju svemira, uključujući Mjesec i druga nebeska tijela.

Naime, na predstojećoj sjednici Savjeta ministara BiH jedna od tačaka dnevnog reda je Nacrt osnova za pristupanje BiH Ugovoru o načelima kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući Mjesec i druga nebeska tijela, iako BiH praktično nema nikakve veze s tom oblašću.

"Ne mogu riješiti stvari na Zemlji, a bave se i išli bi u svemir", pomalo šaljivo rekao je za "Nezavisne" Muhamed Muminović, predsjednik Astronomskog društva "Orion" iz Sarajeva, dodajući da se vjerovatno radi o nekoj obavezi BiH s obzirom na to da je članica Ujedinjenih nacija. Naglašava da je BiH na određeni način "natjerana" da to uradi i da se bavi tim ugovorom, jer drugog objašenjenja nema s obzirom na to da BiH nema nikakve veze sa svemirom i njegovim istraživanjem.

Što se tiče Ugovora o načelima kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući Mjesec i druga nebeska tijela, formalni predlagač je Ministarstvo transporta i komunikacija BiH, a ovaj ugovor datira još iz 1966. godine i u svijetu je poznat kao "svemirski ustav", s obzirom na to da su iz njega proizašli svi kasniji ugovori koji se odnose na istraživanje svemira, prava astronauta itd.

U suštini, u ovom ugovoru navodi se da svemir, Mjesec i ostala nebeska tijela treba iskorištavati na način da budu u interesu svih država bez obzira na njihov ekonomski i naučni razvoj. Takođe, ugovorom je definisano i da svemir, Mjesec i druga nebeska tijela ne mogu biti prisvojeni proširenjem suvereniteta država, iskorištavanjem, zauzimanjem ili bilo kojim drugim načinom.

Jednim članom zabranjuje se postavljanje nuklearnog i drugog oružja masovnog uništenja u orbitu ili na nebeska tijela ili u svemir na bilo koji način. Zabranjena je i uspostava vojnih baza, utvrđenja, testiranje oružja ili izvođenje vojnih manevara na nebeskim tijelima.

Ugovorom se astronauti smatraju "poslanicima čovječanstva" te propisuju dužnosti država članica da pruže pomoć astronautima ako u slučaju nezgode slete na teritoriju njihovih država ili otvoreno more.

U ugovoru se govori i o odgovrnosti država, zatim da se prilikom istraživanja ne uzrokuje ekološka šteta, a jedan od članova propisuje da državama članicama treba dopustiti posmatranje lansiranja svemirskih objekata.