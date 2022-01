BiH ne smije da propusti voz za "Otvoreni Balkan"

BEOGRAD, BANJALUKA - Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija su od Nove godine počele s primjenom prvih mjera u sklopu inicijative "Otvoreni Balkan", što znači kraća zadržavanja na granicama i slobodniji protok određene robe.

Prva od mjera koja je stupila na snagu uključuje slobodniji protok poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a znači da će ove tri države međusobno priznavati sertifikate, zbog čega će graničari na graničnim prelazima uglavnom propuštati robu nakon pregleda osnovne dokumentacije.

Većina privrednika i analitičara slaže se da ovo znači prvi korak ka ekonomskoj integraciji regiona uz svestranu korist za cijeli region, iako ima i onih koji smatraju da je za manje zemlje poput BiH važno da na pravi način zaštite svoju privredu od velikih igrača.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport RS, za "Nezavisne novine" kaže da je šteta što BiH nije ušla u istom paketu sa Srbijom, Albanijom i Sjevernom Makedonijom.

"Da smo ušli bilo bi nama sada lakše raditi, jer bi se i za nas pojednostavila procedura na graničnim prelazima i carinskim terminalima. Ali, nadamo se da će se u nekom narednom periodu, kada prođe ova kriza koja sada postoji u institucijama BiH, nadležne institucije i organi dogovoriti, da će se taj problem riješiti i da onda i BiH uđe u tu inicijativu. Zaista bi nama prevoznicima to mnogo pojednostavilo", rekao je on.

Admir Čavalić, ekonomski analitičar, kaže za "Nezavisne novine" da je velika greška što BiH nije na vrijeme pristupila pregovorima.

"Mislim da će sudjelovanje u 'Otvorenom Balkanu' biti korisno za sve zemlje koje učestvuju, uključujući u potencijalu i BiH", rekao je on i dodao da se ne slaže s onima koji smatraju da će ova inicijativa biti štetna za BiH.

"Međusobnim povezivanjem može se jačati vlastita ekonomija, a to će onda značiti i veću potražnju za proizvodima iz naše zemlje, jer su neke od zemalja koje su u 'Otvorenom Balkanu' naša važna izvozna tržišta", naglasio je on.

Dodao je da ostaje činjenica da je i dalje najviše bh. bruto domaćeg proizvoda povezano s EU i da još nije kasno da se BiH priključi ovoj regionalnoj inicijativi.

Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca, za "Nezavisne novine" ističe da je uvijek dobro kada se otvaraju granice i povezuju privrede, ali da to ima i svojih opasnosti o kojima treba voditi računa.

"Interes je uvijek na strani jačeg, a ako je Srbija poznata kao izvoznik poljoprivrednih proizvoda onda to znači da je to i najveća korist za Srbiju. Treba voditi računa i o tome", naglasio je on.

Bilo kako bilo, analitičari i privrednici u tri zemlje koje su zasad dio "Otvorenog Balkana" naglašavaju da više ništa u regionu neće biti isto. Kako je za RTS objasnio Goran Đaković, savjetnik ministra poljoprivrede Srbije, kamion s, primjera radi, robom iz Srbije s odredištem u Sjevernoj Makedoniji više neće morati da bude kontrolisan na granici, već će srpske vlasti obavijestiti makedonske, a oni će kontrolu obaviti na mjestu istovara robe, odnosno na odredištu.

"Imaćemo poverenje jedni među drugima i stalno će se raditi kontrole, kao što su se i do sada radile, ali to neće otežavati izvoz već želimo da ubrzamo promet proizvoda", rekao je Đaković.

On je pojasnio da će i u režimu "Otvorenog Balkana" biti potrebna ista dokumentacija kao i dosad, odnosno fitosanitarni i veterinarski sertifikati, s tim da će države prihvatati nalaze jedni drugih, odnosno priznavaće sve sertifikate.

Kamioni će, kao i dosad, prolaziti kroz carinu, ali će službenici samo provjeravati dokumentaciju koju je izdala zemlja porijekla i generalno neće raditi dodatne kontrole. Sporadične kontrole i provjere su moguće kao i dosad, ali će se, kako je pojašnjeno, sprovoditi o trošku države. Vlasti Srbije ističu da je obim razmjene između tri zemlje 300 miliona evra, a da će ga "Otvoreni Balkan" značajno povećati, jer će olakšati sve procedure.

BiH, Crna Gora i samoproglašeno Kosovo i dalje odbijaju da uđu u ovu inicijativu.