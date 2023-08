BiH nije suverena zemlja, apsolutnu vlast ima OHR

SARAJEVO, BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i Denis Bećirović, bošnjački član Predsjedništva BiH, iznijeli su drastično različite stavove kada je riječ u suverenitetu BiH, međutim, činjenica je da, kako kažu stručnjaci, BiH nije suverena zemlja i iluzorno je o tome pričati sve dok je apsolutni nosilac vlasti u BiH OHR, oličen u visokom predstavniku.

Podsjećanja radi, Dodik je prvo rekao da BiH nema suverenitet, jer je on dat entitetima Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a da BiH ima samo dio izvedenog suvereniteta, na šta mu je Bećirović odgovorio da to nije tačno i da je "država BiH punopravna članica UN te kao takva, pored državnog teritorija i stalno nastanjenog stanovništva, ima suverenitet".

Ipak, činjenice su drugačije. U ovom trenutku apsolutnu vlast u BiH ima OHR i visoki predstavnik, koji već decenijama mimo parlamenata nameću zakone, smjenjuju zvaničnike, suspenduju ustave, u izbornoj noći mijenjaju izborna pravila, nameću budžete itd. Ako suverenitet definišemo kao pravo upravljanja političkim, administrativnim i ekonomskim procesima na određenoj teritoriji, i više je nego jasno da BiH nije suverena, jer decenijama unazad ima apsolutnu vlast.

"BiH je desuverenizovani prostor, a ne država, i takva je zbog činjenice, kojoj svjedočimo u kontinuitetu od četvrt vijeka, da je ovdje apsolutni politički gospodar OHR. Ta kancelarija, kako dokazuje i najnovije iskustvo od 1. jula ove godine, stvarni je nosilac vlasti u BiH, i ustavne, i zakonodavne, i izvršne, i pravosudne. Jer, 1. jula Kristijan Šmit je, kao niko prije njega, otišao najdalje, nametnuvši da je krivično djelo ako se njegove odluke ne poštuju i ne primjenjuju i za to je nametnuo zatvorsku kaznu od šest mjeseci do pet godina. On je time sebi stvorio teren da koliko sutra svoju volju nametne kao zakon o bilo čemu ovdje u BiH, a ko god ne sprovodi tu volju biće progonjen i smješten u zatvor. Eto zašto BiH nije država, a time ni suverena", rekao je za "Nezavisne novine" Milan Blagojević, pravni savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH.

On kaže da je takvo ponašanje Šmita, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, najočiglednije gaženje suverenosti BiH kao države članice UN, a time i gaženje Povelje UN kao najvišeg pravnog akta u međunarodnom pravu.

"Sve to, nažalost, ovdje traje već 25 godina, što je sumrak vladavine prava i teška sramota ne samo za BiH nego i za cijeli sistem UN", rekao je Blagojević.

Ono što je činjenica jeste da se trenutno u svijetu ni u jednom pravnopolitičkom sistemu ne dešava ono što se radi u BiH, u smislu međunarodnog protektorata i moći koje ima jedan pojedinac u smislu da svoju volju, ideju ili interes nameće kao zakon koji se mora poštovati.

"BiH je nikada ozvaničeni međunarodni protektorat i dok god je OHR sastavni dio političkog i pravnog sistema u zemlji, iluzorno je govoriti o njenom suverenitetu. Svađe i prepucavanja gotovo u ritmu sata između Dodika i Bećirovića postale su ružne, zamorne i opterećujuće za svakog normalnog građanina zemlje. Bildovanje njihovih mišića preko naših leđa nije zabavno", rekla je Tanja Topić, analitičarka.

Ona ističe da je naivno vjerovatno da su svađe između Dodika i Bećirovića prolaznog karaktera te da će se one sigurno nastaviti i u budućnosti.

"Nas vode oni koji opstaju na proizvodnji konflikata, pri čemu te iste politike na ovaj način još više potkopavaju i ono malo suvereniteta koji država ima", zaključila je Topićeva.