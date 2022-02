BiH ostaje bez stanovništva, kaskamo za cijelim regionom

SARAJEVO, BANJALUKA - Kvalitet vazduha u Bosni i Hercegovini je znatno narušen, a 50 odsto površinskih vodotoka ima loš kvalitet vode i ukoliko se obistine predviđanja, u Bosni i Hercegovini do 2060. godine biće 73 odsto stanovnika manje.

Ovo se, između ostalog, navodi u Strateškom okviru institucija Bosne i Hercegovine do 2030. godine, koji je izradila Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, a u kojoj se ističe i da se između 15.000 i 20.000 ljudi svake godine odseli u neku od zemalja Evropske unije.

Ono što se može zaključiti iz dokumenta koji je objavljen jeste da BiH u demografskom, ekonomskom, socijalnom, ekološkom, obrazovnom i svakom drugom pogledu ne čeka svijetla budućnost, jer u gotovo svim parametrima znatno zaostajemo za zemljama regiona, posebno onim Evropske unije.

"Samo sedam odsto vodotoka ima oznaku visokokvalitetno, a 2015. godine to je bilo 18 odsto. Cilj je da se do 2030. godine procenat vodotoka s lošim kvalitetom smanji na 15 odsto. Za kršenje standarda zaštite okoline moraju se strogo primjenjivati postojeći odgovarajući regulatorni odgovori prema principu zagađivač plaća", navodi se u Strateškom okviru institucija BiH do 2030. godine.

Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju, kaže da je situacija po pitanju ekologije u BiH poprilično haotična te da je neophodna hitna reakcija vlasti, koje još nema i pored činjenice da se to direktno odnosi na zdravlje ljudi.

"Godinama upozoravamo na loš kvalitet vazduha i to je tako. To svi znaju i mi ne radimo ništa. Štetno djelujemo na zdravlje ljudi, ali konkretne akcije nema i sve što uradimo jeste da konstatujemo stanje i sve ostane na temo. Pitanje je i ko će djelovati, imamo konstantna previranja na vlasti, Vlada Federacije nije formirana četiri godine i ne znamo ko je odgovoran. Kao u ekologiji, manje-više tako nam je u svim oblastima", rekla nam je Agićeva, dodajući da je činjenica da je BiH na začelju kada je region u pitanju, ali da to ne treba da čudi jer su praktično svi procesi približavanja Evropskoj uniji zaustavljeni.

Kao i u ekološkom smislu, ništa bolja situacija nije ni u ostalim oblastima. Strateški okvir institucija BiH do 2030. godine navodi i ciljeve koje treba postići, a to su uglavnom usvajanje strateških dokumenata i floskule o efikasnim javnim institucijama.

"Efikasne javne institucije su temelj ekonomskog i društvenog razvoja BiH. Rad institucija BiH zasniva se na zakonitosti, učinkovitosti i transparentnosti. Javne institucije moraju biti inovativne kroz uvođenje i primjenu digitalnih tehnologija", navodi se, između ostalog, u jednom od ciljeva Strateškog okvira do 2030. godine.

Kada je riječ o ostalim oblastima, u Strateškom okviru institucija BiH navodi se da po pitanju digitalizacije poprilično zaostajemo za regionom, posebno za Evropskom unijom, te da je pandemija virusa korona pokazala da se u tom pravcu moraju napraviti značajni iskoraci. Takođe se navodi da širokopojasni internet nije na zadovoljavajućem nivou te da oblast telekomunikacija uopšte nije usklađena s okvirom EU.

"Proces prelaska s analognog na digitalno emitovanje se nastavlja, gdje je BiH jedina zemlja u Evropi u kojoj se TV emitovanje vrši isključivo putem analogne tehnologije", navodi se u dokumentu.

I po pitanju obrazovanja situacija u BiH nije ništa bolja, pa tako Strateškim okvirom institucija BiH do 2030. godine navode se rezultati PISA testiranja učenika u BiH koji su pokazali da su znanja i vještine učenika daleko ispod prosjeka u svim područjima testiranja.

Po pitanju socijalne zaštite i siromaštva stanovništva i tu BiH stoji jako loše, o čemu govori i podatak da su u 2019. godini čak 540.302 građana primila neki oblik socijalne zaštite.

"Najbogatija petina stanovništva je 4,9 puta više trošila u odnosu na najsiromašniju petinu", navodi se u dokumentu.

O sadržaju dokumenta Strateški okvir institucija BiH do 2030. godine juče smo pokušali dobiti komentar i u Direkciji za ekonomsko planiranje, međutim nismo uspjeli.