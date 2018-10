BiH potreban povjerenik za informacije

MEĐUGORJE - Pravosudne institucije nisu dovoljno transparentne, postoji neujednačena praksa odnosa sa medijima, a jedno od mogućih rješenja je uvođenje povjerenika za informacije ili ombudsmana za medije koji bi mogli imati izvršna ovlaštenja, smatraju predstavnici novinarskih i pravosudnih institucija.

To je, ujedno, bio i jedan od zaključaka radionice u organizaciji "BH novinara", Savjeta Evrope i EU u Međugorju, na kojoj su predstavnici nekih bh. medija i predstavnici odjeljenja za odnose sa javnošću većine bh. sudskih i tužilačkih institucija razmijenili mišljenja o tome kako unaprijediti rad s javnošću pravosudnih institucija.

Erna Mačkić, novinarka BIRN-a BiH, smatra da postoji neujednačena praksa tužilačkih i sudskih institucija širom BiH. Ona je navela primjer Tužilaštva BiH, koje ne daje na uvid javnosti potvrđene optužnice, za razliku od Tužilaštva Brčko distrikta, koje to čini.

"Umjesto da dobijemo optužnicu, imamo situaciju da glasnogovornik izda neko saopštenje u kojem će izdvojiti dijelove koje on odluči da prezentuje javnosti. A davanje ovakvih informacija trebalo bi da bude dio normalne prakse jer je to sastavni dio smjernica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Međutim, očigledno se one ne primjenjuju uvijek u potpunosti", kaže ona i ističe da je teško razlučiti da li se radi o neodlučnosti ili spriječenosti portparola da daju informacije javnosti, ili je u pitanju sistemski problem, ali da je, kako ističe, žrtva takve prakse interes javnosti da dobije potrebne podatke.

"Izgovor predstavnika pravosudnih institucija je da ne žele ugroziti istragu, međutim praksa evropskih zemalja pokazuje da je i te kako moguće pružiti informacije javnosti a da se to uradi na način koji neće ugroziti postupke. Mislim da ovakvo stanje govori o tome da naše društvo nije spremno da se uhvati u koštac s problemima rješavanja posebno tih najtežih oblika kriminala i korupcije, a da se onda takvo stanje reflektuje na pravosuđe", kaže ona.

Borka Rudić, predsjednica "BH novinara", kaže da će biti ponuđeni zaključci u kojima će se, osim predlaganja uvođenja povjerenika ili ombudsmana za medije, poboljšati dijalog između predstavnika medija i pravosudnih institucija, predložiti formiranje odbora ili komisija u kojima će sjediti predstavnici medija i pravosuđa, kao i unaprijediti programe rada na većoj transparentnosti.

"Predstavnicima medija i pravosudnih institucija ćemo ponuditi naše zaključke i od njih zatražiti njihovo mišljenje, kako bismo unaprijedili odnose", rekla je ona.

Mark Gruber, medijski ekspert Savjeta Evrope, kaže da ohrabruje što u BiH, za razliku od nekih drugih zemalja, postoji otvoreni dijalog između ovih institucija, i da postoje konkretni prijedlozi kako popraviti praksu.

Isto tako, kako dodaje, očigledno je da je BiH u periodu tranzicije i da su evidentni veliki problemi poput velike prisutnosti političke korupcije, pritisaka na medije, što, kako je rekao, otežava posao ne samo novinarima, nego i tužiocima i sudijama.

"Novinari moraju biti nezavisni, nekorumpirani, neustrašivi i raditi svoj posao. Posao politike je da stvori okruženje koje će biti takvo, a to znači i da novinari imaju dobre plate, vrijeme i sve druge resurse na raspolaganju da istražuju i, naravno, da im se ne prijeti, odnosno da se fizički osjećaju sigurnim", rekao je on.

Boris Grubešić, portparol Tužilaštva BiH, nije želio da komentariše ocjene novinarskih udruženja o radu njegove institucije.