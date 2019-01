BiH povlači manje od 15 odsto novca EU fondova

SARAJEVO - U povlačenju raspoloživih sredstava iz EU fondova BiH učestvuje ispod 15 odsto, a najveći krivac za takvo stanje je neinformisanost, rečeno je danas novinarima u Sarajevu pred početak radionice "Povlačenje bespovratnih sredstava iz EU fondova".

Potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković rekao je da se ova sredstva malo koriste jer jednim dijelom privrednici nisu informisani, a, s druge strane, ne postoji dovoljno znanja da se napiše kvalitetan projekat po standardima EU.

"Današnja radionica, koju organizujemo u okviru Spoljnotrgovinske komore BiH, nastala je kao potreba naše privrede da vidimo kako najbolje učestvovati u aplikacijama za povlačenje sredstava iz evropskih fondova", istakao je Vuković.

On je naglasio da će Spoljnotrgovinska komora tokom cijele godine organizovati ovakve radionice širom zemlje kako bi što više privrednika upoznala o potencijalu koji nije mali.

Prema njegovim riječima, neki privrednici su već koristili ova sredstva, ali su to mali iznosi jer su se projekti ticali obrazovanja i korištenja stranih eksperata, a sada se otvaraju pozicije koje govore o konkretnim sredstvima.

Vuković je napomenuo da su privrednici u BiH upoznati o projektu "Kozme" koji se tiče povećanja izvoznih kapaciteta domaćih preduzeća, kao i o programu "Horizont 2020" koji se odnosi na inovativnost, odnosno neke nove startap kompanije i firme manjeg kapaciteta.

Specijalista za izradu i sprovođenje evropskih projekata finansiranih iz EU i drugih grantova Mirko Pešić istakao je da privrednici mogu doći do evropskih sredstava kroz IPA program, te da je do 2020. godine na raspolaganju 11,7 milijardi evra, a u sljedećem budžetskom periodu od 2021. do 2027. godine 15 milijardi evra.

"Privrednici koji žele aplicirati moraju izmiriti obaveze prema državi i moraju ulagati u širenje poslovanja i dodatna zapošljavanja", rekao je Pešić i dodao da se postupak za dobijanje sredstva odvija sporije, te da se sve ono što je napisano u projektu mora ispoštovati pri realizaciji.

Pešić je podsjetio da na ovim projektima rade od 2013. godine i da je do sada realizovano oko 180 projekata za javni i za privatni sektor.

On dodaje da se privrednici o dodjeli ovih sredstava mogu upoznati na veb-stranici Evropske komisije gdje imaju sve informacije, kao i putem stranica ministarstava u BiH.