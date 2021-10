BiH pritišće Hrvatsku da otkrije detalje o izgradnji odlagališta za radioaktivni otpad

SARAJEVO - Domaći ekspertski tim priprema novi set pitanja na koja će zatražiti jasne odgovore od hrvatske strane u vezi sa izgradnjom odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori, u neposrednoj blizini granice sa BiH, potvrđeno je za "Glas Srpske".

Deset domaćih stručnjaka iz raznih oblasti boravilo je krajem septembra na Trgovskoj gori, na lokaciji bivše kasarne "Čerkezovac" gdje su na licu mjesta čuli i vidjeli šta rade hrvatske kolege u vezi sa pripremom terena za skladištenje otpada iz Nuklearne elektrane "Krško".

Predsjedavajući Ekspertskog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Emir Dizdarević potvrdio je za "Glas Srpske" da je ta posjeta stavila do znanja kolegama s druge strane Une da moraju sve raditi po propisima, ali i da to mora biti transparentno.

Nova prilika za dobijanje direktnih odgovora od Hrvatske, u vezi sa ovim poslom, stiže uskoro, a u BiH se, prema Dizdarevićevim riječima, spremaju za to.

Riječ je o predstojećem preglednom sastanku u okviru zemalja članica koje su potpisnice konvencije o sigurnom zbrinjavanju radioaktivnog otpada, među kojima je i BiH. Pregled je trebalo da bude još lani, ali je sve odgođeno do polovine 2022. godine zbog pandemije virusa korona.

"BiH je članica konvencije, a svake tri godine se održavaju pregledni sastanci. Prije toga sve članice predaju svoje izvještaje i postoji jasan okvir na koji treba dati odgovore. Analizirali smo izvještaj Hrvatske i Slovenije, jer su nam najinteresantniji i spremamo pitanja koja treba da postavimo do kraja mjeseca, a oni imaju rok do kraja februara da odgovore na ista. Cijeli tim je uključen u pripremu pitanja, jer je to prilika da dobijemo direktne odgovore na sva otvorena pitanja", kaže Dizdarević.

Hrvatska, kaže, mora objasniti kad, šta i kako namjerava da radi.

"Za sve što nije adekvatno objašnjeno, naši eksperti će postaviti dodatna pitanja, a time i izraziti određenu zabrinutost i čuđenje zbog čega to nije adekvatno obrađeno u izvještaju", kazao je Dilberović.

Slovenija je, prema onome što su do sada vidjeli, dala dosta detaljniji osvrt za svoju lokaciju, od toga od koga su i šta tražili, s kim su pričali i tako dalje.

"Tog dijela u izvještaju Hrvatske nema", zaključio je za "Glas Srpske".

Hrvatska je vlasnik polovine elektrane "Krško" u Sloveniji i mora da preuzme pola otpada, a u BiH, osim Ekspertskog, funkcioniše i Pravni tim koji se bavi ovom tematikom.

Fond za finansiranje razgradnje Nuklearne elektrane "Krško" Hrvatske objavio je nedavno da kreće izrada studije o opasnosti od zemljotresa na lokaciji skladišta niskog i srednjeg radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

Planirano odlagalište otpada u hrvatskoj opštini Dvor je u neposrednoj blizini Novog Grada, odnosno oko 900 metara od zaštićenog područja - Parka prirode "Una".

Stav svih strana u BiH je da bi odlaganje otpada na toj lokaciji ugrozilo zdravlje više od 250.000 stanovnika u slivu Une, ali i životnu sredinu.

Okrugli sto

Emir Dizdarević je potvrdio da je u toku i priprema novog okruglog stola na kojem će znanja ukrstiti stručnjaci iz različitih oblasti, a koje imaju dosta dodirnih tačaka sa problemima skladištenja otpada na Trgovskoj gori.

"Već su prijavljeni određeni sažeci radova, tačan datum još ne znamo, ali je sigurno da će biti u novembru", istakao je Dizdarević.