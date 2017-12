BiH probila sve rokove za odgovore na upitnik

SARAJEVO, BANJALUKA - Bosna i Hercegovina je prije godinu dana dobila upitnik sa 3.242 pitanja i dan-danas još nije odgovorila na njega, iako su zemljama regiona za taj posao u prosjeku bila dovoljna tri mjeseca.

Neorganizovanost i loši politički odnosi, kao i nefunkcionalan mehanizam koordinacije jedni su od glavnih razloga zbog kojih taj posao kasni. Kako stvari sada stoje, veliko je pitanje da li će u doglednoj budućnosti BiH uspjeti Evropskoj komisiji da pošalje usaglašene odgovore s obzirom na to da, prema nezvaničnim procjenama, trenutno postoji oko deset odsto ili više od 300 pitanja oko čijih odgovora još nema saglasnosti.

"Više je od deset odsto neusaglašenih odgovora i krajnje je vrijeme da se sve strukture vlasti na svim nivoima uozbilje. Mehanizam koordinacije nije implementiran i ne razgovaraju ona tijela koja su njime dogovorena. Nema sastanaka na bazi ministarskih konferencija, komisija za evropske integracije, pa čak ni Kolegijum za evropske integracije, kao najvažnije tijelo, se ne sastaje", rekao je za "Nezavisne" Branislav Borenović, lider PDP-a i predsjedavajući Odbora za evropske integracije Narodne skupštine RS.

U Bosni i Hercegovini juče niko nije mogao da kaže ko je kriv i zbog čega se kasni s odgovorima na upitnik niti da nagađa kada bi ti odgovori mogli biti konačni i eventualno poslati Evropskoj komisiji.

U Direkciji za evropske integracije (DEI) nedavno su rekli da oni s rokovima nemaju ništa, te da su odgovori u završnoj fazi, ali u različitom statusu. Kako kaže, neki odgovori su prevedeni, jedan dio je u postupku prevoda, dok neki čekaju verifikaciju vlada, a dio treba da dostave radne grupe u sistemu koordinacije.

"Dio će nastaviti da usaglašavaju Komisija i Kolegijum za evropske integracije", rekli su u DEI, dodajući da se najmanje po jedno sporno pitanje nalazi u poglavljima politički kriterijum, ekonomski kriterijum, finansijske usluge, informaciono društvo i mediji, zatim u poglavlju sigurnosti hrane, statistike te pravde, slobode i sigurnosti.

"Ovaj mjesec je to sve trebalo da bude završeno kako je i najavljeno. Ne znam zbog čega nije, ali ne želim da vjerujem da neko neće to da uradi, već da je razlog ukupna politička situacija. Od početka godine bilo je nekoliko političkih kriza i sve je to uticalo. Sve se mora ubrzati i vjerujem da će nakon posjete Johanesa Hana (komesara za proširenje) biti ubrzan taj posao", rekla je Zdenka Džambas, član Zajedničke komisije za evropske integracije parlamenta BiH i delegat u Domu naroda.

Inače, procedura mehanizma koordinacije je takva da ona pitanja koja trenutno nisu usaglašena idu na viši nivo, odnosno da pitanja koja nisu dobila odgovor na nivou radne grupe budu proslijeđena potkomisijama, a ako ni tu ne bude odgovora, onda komisijama iznad kojih se nalazi ministarska konferencija i na kraju Kolegijum za evropske integracije, koji čine predsjedavajući Savjeta ministara BiH i njegovi zamjenici, te entitetski premijeri i premijeri kantona, kao i gradonačelnik Brčko distrikta.

"Odgovornost je na Kolegijumu za evropske integracije i po mehanizmu i po spornim pitanjima. Ako već nema odgovora na neka pitanja, zašto ne poslati dva odgovora, ali to bi prije toga trebalo svesti na razumnu mjeru, odnosno na svega nekoliko pitanja", rekao je Borenović.

Han je upitnik Evropske komisije BiH uručio 9. decembra 2016. godine, a nakon toga vlasti BiH same sebi su zadale rok od šest mjeseci da odgovore na sva pitanja, što se na kraju nije desilo. Nakon toga uspostavljen je novi rok, odnosno kraj ove godine, i po svemu sudeći - ni on neće biti ispoštovan.