BiH propustila zadnji voz za Savjet Evrope

SARAJEVO, BANJALUKA - Bosna i Hercegovina propustila je i posljednji rok kada je u pitanju imenovanje delegacije BiH za Parlamentarnu skupštinu Savjeta Evrope i jedina je od 47 zemalja članica Savjeta Evrope koja neće učestvovati u njenom parlamentarnom radu.

Iz Ministarstva inostranih poslova (MIP) BiH danas su saopštili da je 24. jun posljednji rok za imenovanje te delegacije, a ako uzmemo u obzir da tu delegaciju treba da čine poslanici i delegati oba doma parlamenta BiH, odnosno da i Predstavnički i Dom naroda treba da je potvrde, već sada je jasno da od tog posla neće biti ništa.

"Ako se to desi, to je još jedna sramota za BiH na međunarodnoj političkoj sceni, što će imati negativne posljedice za evropski put BiH na proces donošenja odluke o kandidatskom statusu", saopšteno je juče iz MIP BiH.

U SNSD-u, kojeg pojedinci optužuju da je kriv što BiH neće imati delegaciju u Savjetu Evrope, kažu da se radi o klasičnoj zamjeni teza jer je navodno "sramno to što nećemo imati delegaciju, a nije sramno to što osam mjeseci od izbora ministri kojima je istekao mandat sjede tu gdje jesu i to što još nemamo vlast".

"Ne postoji ni teoretska šansa da se to uradi. Stav SNSD-a je da se prvo pokrene procedura za izbor Savjeta ministara BiH, pa kasnije sve ostalo. Na kraju krajeva, u čemu to BiH presudno utiče u radu Savjeta Evrope i koje su to odluke koje zavise od BiH", upitala se Dušanka Majkić, delegat u Klubu Srba u Domu naroda BiH.

S druge strane, iz MIP BiH saopštili su da izbor novog Savjeta ministara BiH ni na koji način nije povezan sa izborom delegacije BiH, navodeći primjer iz 2010. godine kada Savjet ministara nije bio formiran 16 mjeseci, ali je parlamentarna delegacija na vrijeme određena i nesmetano je učestvovala u radu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope.

"Ukoliko BiH propusti i posljednji rok, šteta i negativne posljedice biće još veće, jer je Komitet ministara Savjeta Evrope na sjednici u Helsinkiju 17. maja ove godine stvorio dodatni prostor za dogovor i omogućio BiH još jednu šansu da pokaže da na odgovarajući način poštuje svoje obaveze i da je privržena evropskim vrijednostima i standardima ove najveće evropske međunarodne organizacije", saopšteno je iz MIP BiH.

Podsjećanja radi, parlament BiH već je pokušao imenovati delegaciju BiH za Parlamentarnu skupštinu Savjeta Evrope, ali zbog nepostojanja političkog dogovora u tome nije uspio. Do sada, osim konstitutivne sjednice održane 6. decembra, nije održana nijedna sjednica, iako su bile zakazane dvije hitne, i to jedna koja nije ni počela jer nije bilo kvoruma i druga koja je prekinuta jer nije usvojen dnevni red.

"Odgovorni su članovi Kolegijuma parlamenta BiH koji su bili u obavezi da pripreme prijedlog svih delegacija i komisija. Zašto to nisu uradili - ne znam, jer za to ne treba neko posebno političko usaglašavanje. Radi se o neodgovornosti, preuzeli smo obavezu koju nismo ispunili, a pričamo o tome nekoliko mjeseci unazad. Kada smo pokušali da sazovemo prvu hitnu sjednicu, to je bila jedna od tačaka dnevnog reda, ali, nažalost, nismo uspjeli. Kolegij treba da uradi taj posao i isključiva odgovornost je na SNSD-u, HDZ-u i SDA", rekao je Jasmin Emrić, poslanik A-SDA u Predstavničkom domu BiH.