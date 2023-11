BiH se nada preporuci za početak pregovora sa EU

BRISEL, SARAJEVO - Evropska komisija danas će u Briselu predstaviti izvještaj o napretku, a kako prenose pojedini mediji, osim za Ukrajinu, biće predloženo da se otvore i pregovori sa Bosnom i Hercegovinom, međutim to ne znači i automatsko otvaranje pregovora, jer konačnu riječ donosi Evropski savjet, koji će zasjedati polovinom decembra.

"Politiko" piše da je Evropska komisija podržala otvaranje pristupnih pregovora sa BiH i istovremeno navodi da to nije dobro prošlo među nekim diplomatama koje su ukazivale na nazadovanje BiH u pogledu vladavine prava.

"Dodijelili smo BiH status kandidata pod pretpostavkom da će to podstaći reforme, a od tada smo vidjeli samo pogoršanje vladavine prava i političke situacije. Kako sada možemo da odlučimo da otvorimo pregovore sa njima i da dalje očekujemo da druge zemlje kandidati marljivo sprovode svoje reforme", upitao je diplomata EU, a prenosi "Politiko".

Ovaj list podsjeća da bi Evropska komisija trebalo da objavi dugo očekivani izvještaj o proširenju i u svim zemljama zapadnog Balkana velike su nade da će se EU konačno pokrenuti u smislu njihovih kandidata za članstvo.

Srbija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija dobile su prije više od deset godina status kandidata, što je prvi veliki korak ka pridruživanju EU, ali su od tada "zaglavljene" u spornim pregovorima o članstvu. Ipak, konačnu odluku o eventualnom otvaranju pregovora sa BiH ipak donosi Evropski savjet, koji će zasjedati polovinom decembra, a uoči tog sastanka Žozep Borelj, visoki predstavnik EU za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku, okupiće u Briselu lidere zapadnog Balkana. Upravo je dan uoči zasjedanja Evropske komisije, Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara BiH, pisala Borelju navodeći da je BiH napredovala na evropskom putu.

I Marinko Čavara, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, naglasio je potrebu integracija u EU država koje nisu u tom sastavu, posebno za BiH, a sve sa ciljem stabilizacije političkih odnosa i razvoja privrede.

On je iz Grčke, gdje se nalazi na sastanku Parlamentarne skupštine frankofonije za region Evrope, pozvao predstavnika zemalja članica EU da se BiH omogući otvaranje pregovaračkog procesa za članstvo u EU, ocjenjujući da bi takva odluka sigurno pozitivno uticala na situaciju u BiH, kao i u cijelom regionu.

Osim BiH, za koju je još upitno da li će Evropska komisija podržati početak pregovora, svjetski mediji prenose da će Ukrajina otpočeti pregovore, a vrlo vjerovatno i Moldavija, čemu se takođe protive mnoge zemlje Evropske unije.

"Nadam se da će izvještaj Evropske komisije o ispunjavanju obveza za početak pregovora o punopravnom članstvu BiH u EU biti pozitivna, nakon dugog niza negativnih izvještaja o BiH. Nije pitanje da li ćemo otvoriti pregovore sa EU, pitanje je kada ćemo otvoriti pregovore sa EU", rekao je Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH.

Pozitivnom odgovoru za Bosnu i Hercegovinu nada se i Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, koji je rekao da očekuje da se u narednih 15 dana održi niz sastanaka kako bi se završilo 14 prioriteta koji su postavljeni kao obaveza prema BiH i kako bi se moglo krenuti sa pregovaračkim procesom.

"Izvještaj koji mi očekujemo ovih dana, mislim da će biti pozitivan za BiH. Naravno, zbog cijelog ambijenta i odnosa u EU on se još dotjeruje u ključnim riječima, ne rečenicama, jer mislim da je oblikovan kao takav. Mislim da će on biti dovoljno afirmativan, kako je to predsjednica Evropske Komisije Urusla fon der Lajen kazala kada je bila u posjetu predsjedavajućoj Savjeta ministara BiH Borjani Krišto. To bi značilo jedno ohrabrenje svima nama u BiH da nastavimo reforme koje smo započeli", rekao je Čović.

Pojedini analitičari u Bosni i Hercegovini rekli su da će izvještaj o napretku zemalja zapadnog Balkana, pa i BiH, biti pozitivniji od prethodnih, ali, kako prenose agencije, njihovo mišljenje je da će se vjerovatno raditi o "ograničenom napretku".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.