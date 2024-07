BiH se nagodila sa GAVI-jem, vraća joj se milion dolara

SARAJEVO - Savjet ministara BiH usvojio je informaciju Pravobranilaštva BiH i time praktično pristao na zaključenje nagodbe Bosne i Hercegovine sa GAVI-jem.

Radi se o povratu neutrošenih novčanih sredstava BiH u vezi sa Ugovorom o preuzimanje obaveza od 19. septembra 2020. godine.

"Pravobranilaštvo BiH zaduženo je da obavijesti GAVI da BiH prihvata varijantu koja obuhvata isplatu za okončanje u iznosu 1.615.120 američkih dolara koju je GAVI zadržao, a koja će biti umanjena za rabat na izlazne troškove proizvođača. Praktično će nagodba uključivati isplatu 1.008.651 američkog dolara odmah u visokom iznosu BiH", saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Prije nego što je Savjet ministara BiH usvojio informaciju Pravobranilaštva BiH, nagodbu su prihvatili i Federalno ministarstvo zdravlja, zatim Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske te Odjel za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta.

Podsjećanja radi, Bosna i Hercegovina putem COVAX mehanizma, a kroz ugovor sa GAVI savezom, neprofitnom organizacijom sa sjedištem u Ženevi, u 2020. godini, u jeku virusa korona, naručila je i sa gotovo 13 miliona dolara avansno platila 1.232.000 vakcina, međutim isporučeno joj je svega 332.640 doza. Kasnije, GAVI nije želio da vrati sav neutrošeni novac zahtijevajući da se plati "izlazna naknada", koja, kako su tvrdili u Bosni i Hercegovini, nigdje nije navedena u ugovoru, a koja je iznosila dva dolara po neisplaćenoj vakcini, ili nešto malo više od 1,6 miliona dolara.

Nakon što je za sebe GAVI zadržao taj iznos, Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije BiH usaglasile su se da to ne prihvataju i da će nakon što istekne rok do kada GAVI treba da isporuči vakcine, a to je 17. septembar 2023. godine, pokrenuti međunarodni arbitražni postupak.

Nakon toga, u januaru 2023. godine GAVI je obavijestio Ministarstvo civilnih poslova BiH da više ne isplaćuje vakcine, iako je BiH isporučeno 332.640 od 1.232.000 avansno plaćenih vakcina.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.