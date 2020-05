BiH se suočava sa novom bezbjednosnom prijetnjom. 3.000 Pakistanaca ušlo je u BiH sa vizama koje je falsifikovao ambasador BiH u Pakistanu. Ovaj podatak objelodanio je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik gostujući u emisiji Aktuelno na RTRS-u. Ističe da je otkrio da su ovu informaciju iznijeli predstavnici Ministarstva bezbjednosti na nedavnom sastanku u Predsjedništvu.

Novi izazov pred bezbjednosnim strukturama u BiH. Pakistanci, sa lažnim vizama, kreću se među migrantima, a to im je, po svemu sudeći omogućio bh ambasador u Pakistanu. To je, prema Dodikovim riječima pokazalo koliko je bilo važno to što je Srpska rekla da se na njenoj teritoriji ne mogu zadržavati migranti, niti mogu biti migrantski centri.

"Dobićete sendvič, dobićete vodu, prođite kroz Republiku Srpsku ali ovdje nećete, nijedan migrantski centar mada su bili odredili tri da budu, sad se vidi koliko je to važno. Sad ćete vidjeti, narednih dana koliko će biti polemika o tome otkud 9.000 ljudi iz Pakistana ovdje, zašto Pakistan neće da vrati svoje ljude, ja se slažem da se oni deportuju, da se strpaju u avione i odmah voze", naglašava Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Na pitanja koja su otvorile Dodikove tvrdnje, RTRS nije dobioi odgovor ambasadora BiH u Pakistanu Sakiba Forića. Bez uspjeha su bili telefonski pozivi i zahtjev za izjavom u elektronskoj formi. Isti epilog i na upit Ministarstvu inostranih poslova. To što se u političkom Sarajevu ćuti i sve u vezi sa migrantima gura pod tepih ne čudi predsjednicu Srpske.

"Zato što to lančano povlači odgovornost do samog rata. Kako su davana dokumenta ko je dolazio u ovu državu, ko je bio na čelu kojih institucija ili koji ministar u to vrijeme, kako su se obreli neki ovdje, kako su seoni koji su se obreli u BiH odjednom obreli u velikim svjetskim terorističkim napadima", naglasila je Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske.

Primjer je Pakistanac Halid šeik Muhamed, koji je sa kuvajtskim dokumentima ratovao u BiH, a nakon toga, sa bh. državljanstvom, 11. septembra 2001. godine organizovao teroristički napad u Americi. Zbog toga, stručnjaci za bezbjednost upozoravaju da se ne smiju potcijeniti migranti iz ove zemlje.

"Ovo su pakistanski vojnici. Oni prave dugoročnu strategiju. Oni su na ovaj način sovjetsku crvenu armiju izbacili iz Avganistana sa talibanskim pokretom. Ako ima države BiH ona treba da pogleda leđa pakistanskom ambasadoru i ona treba od Pakistana dobiti podatke o 3000 ljudi sa lažnim identitetom", poručuje Dževad Galijašević, ekspert u borbi protiv terorizma.

Ist stav u aprilu je iznio ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić. Najavljujući početak deportacije migranata u zemlje iz kojih dolaze, posumnjao je tada da Pakistan neće sarađivati u rješavanju migrantske krize.

"Pouzdano znam da pojedine zemlje kao što je Pakistan neće biti kooperativne u cijeloj ovoj priči. REZ Međutim, ako odbiju da sarađuju sa ministarstvom bezbjednosti, našim bezbjednosnim strukturama i sa vlastima Bosne i Hercegovine ja ću tražiti da se pakistanski ambasador proglasi personom non grata u ovoj zemlji", poručio je Fahrudin Radončić, ministar bezbjednosti u Savjetu ministara.

Dan poslije, ambasador Islamske Republike Pakistan Muhamed Khalid Rao požalio se na Radončića bošnjačkom članu Predsjedništva Šefiku Džaferoviću i ministarki inostranih poslova Biseri Turković. Zvaničnici SDA tada su se burno suprotstavili Radončićevom prijedlogu o deportaciji, pa je ova priča, čini se, završena i prije nego što je počela.

(RTRS)