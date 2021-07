BiH spora na putu do slobode kretanja

BANJALUKA - Regionalni sporazum o slobodi kretanja i boravka građana, koji omogućava prelazak granice sa ličnom kartom, lideri BiH, Crne Gore, Albanije, Sjeverne Makedonije, Srbije i Kosova trebalo bi da potpišu 6. oktobra u Sloveniji, međutim pitanje je da li će BiH uspjeti završiti neophodne procedure i stvoriti mogućnost za potpis tog sporazuma koji bi od 1. januara naredne godine trebalo da stupi na snagu.

Prema nezvaničnim informacijama, BiH još nije zvanično pokrenula proceduru usvajanja tog sporazuma koji će građanima šest zemalja zapadnog Balkana omogućiti putovanje sa ličnom kartom i boravak do tri mjeseca, a ako uzmemo u obzir složene procedure pitanje je da li će taj posao biti završen do oktobra i narednog sastanka lidera zemalja zapadnog Balkana.

"Poslije usvajanja koje podrazumijeva odluke Savjeta ministara BiH, Predsjedništva BiH i parlamenta BiH, ako se to stigne i potpiše, ide procedura ratifikacije koja nije ništa jednostavnija i pitanje je da li ima dovoljno vremena. Pored toga, pitanje Kosova je otvoreno jer ga BiH nije priznala, a sve to dodatno komplikuje stvari", ispričali su izvori "Nezavisnih novina" koji su upućeni u pregovore u vezi sa sporazumom o slobodi kretanja.

Inače, 11. juna ove godine iza zatvorenih vrata održan je sastanak radne grupe sastavljene od predstavnika šest zemalja zapadnog Balkana, koji je trebalo da dogovore detalje u vezi sa sporazumom, a osim najave nije bilo nikakvih informacija da li je taj sastanak uspješno okončan ili su ostala otvorena određena pitanja.

"Nezavisne novine" odgovore nisu uspjele dobiti ni u Ministarstvu spoljnih poslova BiH s obzirom na to da je baš njih Savjet ministara BiH 16. juna zadužio da pokrenu proceduru za pribavljanje saglasnosti Predsjedništva BiH za potpisivanje ovog sporazuma. Ovaj sporazum trebalo je da bude potpisan tokom samita u Berlinu koji se održao 5. jula, međutim do tog datuma nisu bili stvoreni uslovi i na kraju se od toga odustalo.

"Taj sporazum najviše će se odraziti na turizam. BiH ga treba potpisati jer će umnogome olakšati prelazak granica za sve državljane zemalja zapadnog Balkana. To ide dosta sporo, isto kao i dogovori o zajedničkom i jedinstvenom tržištu, ali se pomjera. O tome uglavnom pričaju političari, a na terenu se nešto radi, ali usporeno", rekao je za "Nezavisne novine" Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o samom regionalnom sporazumu o slobodi kretanja i boravka građana, on je u nacrtu dogovoren na samitu u okviru Berlinskog procesa, koji se održao u Sofiji 10. novembra 2020. godine. U njemu se, između ostalog, navodi da će strane (BiH, Srbija, Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Kosovo) pojednostaviti administrativne postupke za ulazak, prelazak i kratak boravak građana navedenih strana sa ličnom kartom, i to na period do 90 dana.

"Prilikom ulaska i prelaska preko teritorije jedne od strana vršiće se obavezno elektronsko očitavanje važećeg biometrijskog ličnog dokumenta, kao i evidentiranje podataka o objavljenoj graničnoj kontroli za sve građane drugih strana", navodi se u ovom nacrtu sporazuma.