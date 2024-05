BiH suspendovala sporazum sa Mađarskom

SARAJEVO – Ministarstvo inostranih poslova BiH (MIP) odlučilo je da neće nastaviti implementaciju Akcionog plana o prenosu znanja o procesu pristupanja Evropskoj uniji između Ministarstva spoljnjih poslova BiH i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske, koji je podrazumijevao obuku diplomata iz BiH, saopšteno je iz MIP BiH.

Taj sporazum su 6. marta ove godine potpisali šef diplomatije BiH Elmedin Konaković i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto.

Konaković je danas uputio otvoreno pismo evropskom komesaru za proširenje i susjedstvo Oliveru Varheljiju.

"Iz medija sam primio informaciju da ste se javno pridružili sramnoj propagandi predsjednika Srbije. Od vas sam očekivao odgovorniji, ozbiljniji, humaniji stav po pitanju rezolucije o genocidu u Srebrenici. Zbog funkcije koju obavljate morate znati da su vaše riječi teške i bolne, pogotovo onda kada su u sukobu sa onim što su univerzalne ljudske vrijednosti, moralne norme, međunarodno pravo i konvencije UN", navodi Konaković u pismu, prenosi Fena.

Dodaje da je rezolucija suštinski usmjerena ka izgradnji pravde i trajnog mira, jer to je ono što treba našem regionu.

"Napisana je za žrtve genocida. Zbog tragedije i užasa koje su preživjeli. Zbog njihovog prava na taj simbolični djelić zakašnjele pravde. Međunarodni sudovi su već osudili počinioce i one koji su odgovorni za genocid dodijelivši im ukupno 1.500 godina zatvora. Ovo nije stvar politike, već globalnih civilizacijskih vrijednosti i prije svega ljudskosti. Osporavati žrtvama genocida pravo da imaju svoj dan sjećanja, ne samo da je pogrešno već je necivilizirano. Zato me zabrinjava kada svojim javnim istupima insinuirate kolektivnu krivicu čitavom narodu, tako što u svojim izjavama parafrazirate riječi Aleksandra Vučića. Njegove izmišljene teorije zavjere su usmjere da destabiliziraju odnose u regionu i skrenu pažnju sa teških pitanja sa kojima se Srbija trenutno suočava. Preuzimanje retorike onih koji medaljama nagrađuju presuđene egzekutore genocida, nepovratno vas stavlja na mračnu stranu historije. Od čega to Vučić, Dodik, i Vi branite srpski narod? Od rezolucije koja ih nijednom riječju ne spominje? U tekstu rezolucije ste uspjeli vidjeti i pročitati nešto čega nema. Pročitajte pažljivije tekst rezolucije", navodi Konaković u otvorenom pismu.

Vaši stavovi, dodaje on, očigledno nisu stavovi evropskih nacija niti stav Komisije, "zato vas pitam čije ste stavove iznijeli tokom vašeg obraćanja na ovu temu dok ste boravili u Beogradu?"

"Samo par dana nakon vašeg obraćanja zamjenik ministra odbrane BiH javno je odao počast presuđenom ratnom zločincu za genocid u Srebrenici. Mislite li da je to način na koji se može graditi zajednička budućnost i osigurati trajni mir u regionu? Tezu da će usvajanje rezolucije destabilizirati region mogu kreirati samo oni koji negiraju genocid, slave ratne zločince i možda imaju slične namjere u budućnosti. Upravo zbog ovakvih stvari biste trebali podržati ovu rezoluciju, kao evropski komesar, kao Evropljanin, kao čovjek", navodi se u Konakovićevom otvorenom pismo.

