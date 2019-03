"BiH talac SDA"

SARAJEVO - Iako na adresu SDA stižu optužbe da je BiH njen talac s obzirom na to da, kako zvaničnici u Republici Srpskoj ističu, već mjesecima ova stranka blokira formiranje Vijeća ministara BiH, danas se iz najjače bošnjačke stranke niko nije oglašavao.

Iako su "Nezavisne" pokušale stupiti u kontakt sa visokim zvaničnicima SDA, niko do njih nije odgovarao ni na pozive, a ni na poruke.

Staša Košarac, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu BiH, upozorio je za "Nezavisne" da višemjesečno nefunkcionisanje institucija BiH već sada nanosi ozbiljnu štetu i Republici Srpskoj i Federaciji BiH, gdje određeni projekti moraju da čekaju na odluke sa zajedničkog nivoa vlasti. Prema njegovim riječima, nikada niko u dejtonskoj BiH nije na bilo koji način uslovljavao imenovanje predsjedavajućeg Vijeća ministara.

"Rasulo i nerad u zajedničkim institucijama BiH štetni su za sve građane, a odgovornost je isključivo na SDA, koja uslovljavanjem izbora predsjedavajućeg Savjeta ministara rješava svoje unutrašnje političke probleme i probleme uspostavljanja vlasti u FBiH i pojedinim kantonima. To je potpuno neprihvatljivo i to građani treba da znaju", rekao je Košarac. On je rekao da se čini da SDA čeka Kongres i zato odugovlači, s obzirom na to da i unutar SDA postoje frakcije koje su protiv Izetbegovića. Dodaje da se nikada do sada nisu tražili potpisi i politička agenda pri imenovanju i izboru predsjedavajućeg Savjeta minsitara, te da SNSD na to neće pristati. Njegov stranački kolega Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH, rekao je da ne treba zaboraviti da od novog saziva Savjeta ministara zavise i nove reforme i novi budžet i da je zbog toga vrijeme da budu završene isprazne političke igre u Sarajevu.

I dok optužbe stižu, čini se i da se priprema nastavak pregovora o formiranju vlasti na nivou lidera SNSD-a, HDZ BiH i SDA.

Dragan Čović, lider HDZ BiH, danas je u Mostaru rekao da će razgovori o formiranja vlasti na nivou BiH biti nastavljeni sutra i da je domaćin Milorad Dodik, lider SNSD-a i predsjedavajući Predsjedništva BiH.