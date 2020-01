BiH traži 3,6 miliona evra od Adria banke u Beču

SARAJEVO - BiH će uputiti zahtjev Okružnom sudu u Beču da joj bude dodijeljeno oko 3,6 miliona evra nekad deponovanog novca iz vremena bivše Jugoslavije na računu Adria banke u Beču, a koji je sad kod tog suda, potvrdio je ovlašteni predstavnik BiH u zajedničkom komitetu za Aneks C Sporazuma o pitanjima sukcesije Zenit Kelić.

Taj novac dio je sredstava koja su nekad bila deponovana kod Adria banke kao nekadašnje mješovite banke u inostranstvu bivše SFRJ, a u međuvremenu je pripao zemljama nasljednicama.

Kelić, koji je i pomoćnik ministra finansija i trezora u Savjetu ministara, rekao je za "Dnevni avaz" da će ovaj zahtjev u Austriju biti poslat što prije.

"Mi ćemo to uraditi u datom roku, s obzirom na to da bi Sud trebao odlučivati o našem zahtjevu do 3. februara. Važno je da je Sud u Beču prepoznao sve aktere u procesu potraživanja. BiH je, svakako, među njima", istakao je Kelić.

On je potvrdio da su ostale još dvije mješovite banke sa čijih bi računa BiH trebala dobiti novac.

Iako su zemlje sukcesori imale informaciju da je na računu jedne mješovite banke na Kipru 130 miliona dolara, a u LHB banci u Frankfurtu 78 miliona dolara, do danas nema potvrde da je taj novac dostupan.

"Kod te kiparske banke u toku je likvidacioni postupak i prijavili smo potraživanja. Ali, još nemamo informaciju da li na tom računu ima ili nema novca. U LHB banci u Frankfurtu likvidacija nije ni počela, tako da nismo ni aplicirali za dodjelu sredstava", naveo je Kelić.

BiH bi od ukupnog iznosa novca u ovim bankama pripao dio od oko 15 odsto.