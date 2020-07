BiH traži pomoć: Maska, rukavice ili jednokratna olovka za svakog glasača

BANJALUKA - Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine uputiće prijedlog Savjetu ministara BiH da se u cilju bezbjednog održavanja lokalnih izbora zbog virusa korona zatraži međunarodna pomoć u zaštitnoj opremi, jer plan je, između ostalog, da se za svakog birača upisanog u birački spisak obezbijede maska i rukavice ili umjesto rukavica jednokratna olovka.

Ovo je između ostalog zaključeno na sastanku kojem su, pored pojedinih članova Centralne izborne komisije BiH, prisustvovali i predstavnici Ministarstva bezbjednosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Štaba za zaštitu i spasavanje u Vladi Brčko distrikta. Takođe, na sastanku je zaključeno da se Instrukcija o postupanju organa za sprovođenje izbora na izborni dan u uslovima epidemije kovida-19, koju je uradio CIK, proslijedi nadležnim institutima za javno zdravstvo entiteta i Brčko distrikta na stručno mišljenje.

Na samom sastanku otvorili su se brojni problemi, od bezbjednog odlaganja otpada, odnosno maski, rukavica i olovaka nakon izbora pa do skladištenja te iste robe, koja po pravilima spada u medicinsku. Isto tako, jedan od trenutno nepremostivih problema je i obezbjeđenje prostora za održavanje izbora u smislu održavanja neophodne distance i broja ljudi koji borave u jednoj prostoriji.

"Specifikacija CIK-a koja je urađena mora se dopuniti. Ne mogu se maske, rukavice i zaštitna oprema baciti u korpu, to treba da uradi firma ovlaštena za medicinski otpad, a to sve košta. Taj trošak niko nije kalkulisao i pitanje je koliko ima firmi koje to mogu raditi. Medicinska sredstva ne mogu da se skladište u magacinima CIK-a, već to treba da radi Agencija za lijekove i medicinska sredstva pa o tome treba voditi računa", rekao je Milan Novitović, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.

Jedno od pitanja koje je otvoreno na sastanku CIK-a i predstavnika Civilne zaštite je i šta ukoliko se niko ne javi na poziv za međunarodnu pomoć u opremi, s obzirom na to da je takav poziv već otvoren od strane BiH, a da pomoć, posebno u zaštitnoj opremi, stiže sve manje i manje.

"Imamo otvoren poziv i sad ga treba dopuniti specifičnom potrebom za sprovođenje izbornog ciklusa. Ako se niko ne javi, BiH mora proglasiti stanje prirodne nesreće i onda da traži sredstva iz budžeta ili nešto slično", rekao je Novitović.

U Centralnoj izbornoj komisiji BiH pokušali smo saznati koliko novca je eventualno potrebno za obezbjeđivanje dodatne zaštite opreme za bezbjedno održavanje izbora, međutim na pitanja koja smo poslali još početkom jula, odgovor nismo dobili. Nakon sastanka predstavnika CIK-a sa zvaničnicima entitetskih civilnih zaštita samo je saopšteno da je sastanak održan "s ciljem pravovremenog djelovanja i osiguranja materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za održavanje lokalnih izbora 2020. godine u uslovima epidemije kovida-19 kako bi izbori bili održani u kontrolisanim uslovima, a u cilju zaštite života i zdravlja svih aktera biračkog procesa".

Ono u čemu su se svi složili na sastanku jeste da pandemija virusa korona ne može biti prepreka za održavanje izbora, ali isto tako ne može se dozvoliti ni da izbori budu "klaster" i ugroze zdravlje stanovništva.

Inače, Centralna izborna komisija BiH nedavno je donijela Instrukciju o postupanju organa za sprovođenje izbora na izborni dan u uslovima epidemije kovida-19, u kojoj je, između ostalog, propisano na koji način održati izbore u uslovima pandemije. Sastavni dio te instrukcije je i popis stvari koji je neophodno obezbijediti za svako biračko mjesto, a tu su po 20 rolni toalet-papira, beskontaktni toplomjeri, ubrusi, sredstva za dezinfekciju, viziri, zaštitna odijela itd... Ova instrukcija svakako će biti dorađena, a prema dogovoru, instituti za javna zdravstva svoje primjedbe i sugestije treba da dostave do 3. avgusta.