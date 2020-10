BiH u crvenom, ništa od slobodnog putovanja

SARAJEVO, BANJALUKA - Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije dogovorili su da koordinišu uslove putovanja stanovništva tokom pandemije virusa korona, što podrazumijeva izradu "pandemijske mape" na osnovu koje će se donositi mjere za putovanje, a kako stvari sada stoje i sudeći po sadašnjim podacima, Bosna i Hercegovina biće označena crvenom bojom kao visokorizična zemlja, tako da njeni građani u zemlje EU neće moći putovati bez PCR testa, karantina, izolacije ili testiranja u samoj EU.

Naime, usaglašeno je da se rizik za svaku zemlju procjenjuje na osnovu broja testiranih na 100.000 stanovnika u sedam dana prije same procjene kao i broja pozitivnih na virus korona u posljednje dvije sedmice u određenoj evropskoj regiji. Prema tim parametrima, BiH je već u crvenom jer je u posljednje dvije sedmice imala više od 50 novozaraženih na 100.000 stanovnika. Tačnije od 5. do 11. oktobra imala je 67 novozaraženih na 100.000 stanovnika, dok je sedmicu prije, odnosno od 28. septembra do 4. oktobra, bilo 41,56 novozaraženih na 100.000 stanovnika. Jedan od parametara za "mapiranje" biće i broj novozaraženih u odnosu na broj testiranih, a za nesmetano putovanje u EU pored manje od 25 novozaraženih u posljednje dvije sedmice na 100.000 stanovnika biće potrebno i manje od četiri odsto pozitivnih od broja testiranih.

Kako su utvrdili evropski zvaničnici, narandžastom bojom biće obilježeni oni kojima je broj zaraženih manji od 50 u posljednje dvije sedmice na 100.0000 stanovnika, a procenat zaraženih četiri i više odsto. Ovom bojom biće obilježene i države i regije u kojima je broj novozaraženih između 25 i 150, ali je procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih manji od četiri odsto.

Crvenom bojom biće obilježene visokorizične zemlje u kojima je sada i BiH, a u kojima je situacija lošija u odnosu na uslove kojima je definisano obilježavanje zelenom i narandžastom bojom, dok će sivom bojom biti obilježene zemlje i regije za koje nema dovoljno informacija.

Putnici iz dijelova Evrope koji su obilježeni zelenom bojom moći će putovati bez ikavkih ograničenja, dok bi oni koji dolaze iz dijelova obilježenih narandžastom i crvenom bojom mogli imati obavezu karantina, samoizolacije ili podvrgavanja testiranju prije ili po dolasku u drugu državu.

Stručnjaci u BiH naglašavaju da je jako teško prognozirati kada bi se BiH mogla eventualno naći na "zelenoj listi" te da treba pratiti evropske zemlje koje sve više pažnje poklanjaju određenim geografskim područjima, s tim da se neke stvari u samoj BiH moraju bolje organizovati, kao što je broj testiranih.

"Sada su testovi jeftini i treba daleko više testirati ljudi, a ne ograničavati taj broj i ko sve može biti testiran. Zdravstveni radnici bi se trebali svakodnevno testirati, a veći broj testiranih automatski znači manji postotak novozaraženih u odnosu na broj testiranih", rekao je za "Nezavisne" Ednan Drljević, načelnik Odjeljenja za infektivne bolesti u Zenici, dodajući da je sramota u BiH i to šta se radi sa vakcinacijom protiv sezonskog gripa jer će imati ubjedljivo najmanje vakcinisanih u Evropi i to svega dva odsto, a trebalo bi u vrijeme pandemije najmanje 20 odsto.

I Blaško Topalović, epidemiolog, naglašava za "Nezavisne" da je teško predvidjeti dalji razvoj situacije, posebno jer ulazimo u sezonu gripa te da se stanovništvo u BiH mora naviknuti na virus i živjeti s njim.

BiH i dalje van "zelene liste"

EU neće mijenjati listu zemalja čijim građanima je na osnovu epidemioloških podataka dozvoljen ulazak na teritoriju Šengena, tako da će BiH i dalje ostati pod privremenim ograničenjima kada je riječ o putovanjima.

Iako je predviđeno da se ažuriranje "liste trećih zemalja" radi svake dvije nedjelje, ono se ovoga puta nije našlo na agendi EU ambasadora koji su se juče sastali u Briselu. Kako prenose pojedini mediji, u Briselu ocjenjuju da će se, imajući u vidu novi talas virusa korona širom svijeta, lista za slobodno putovanje preko granice EU u narednom periodu samo smanjivati, a nikako povećavati.